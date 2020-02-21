延後婚禮站一線抗疫！29歲醫師染新冠肺炎病逝…留下懷孕妻子

▲彭銀華站在第一線抗疫，連婚禮都推遲，沒想到再也沒辦法給妻子一場盛大的婚禮了。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷傳出，大陸湖北武漢一名29歲的呼吸與危重症科醫師從疫情發生開始，就一直站在第一線抗疫，沒想到因此感染新冠肺炎，經過27天的搶救，仍然不敵病魔，20日晚間在武漢金銀潭醫院病逝，留下尚未舉辦的結婚典禮與懷孕的妻子。

綜合陸媒報導，這名呼吸與危重症科的醫生名字叫彭銀華，原定農曆大年初八舉辦婚禮，不過當時正值武漢爆發新冠肺炎疫情，因此他與妻子達成共識，「疫情不散，婚期延遲」，堅持站在第一線，希望能成功對抗疾病。

不過，由於時常站在第一線，彭銀華不慎感染新冠肺炎，1月25日住院治療，5天後病情惡化，緊急被送往金銀潭醫院救治，雖然經過27天的搶救，彭銀華仍不敵病魔，20日晚間在金銀潭醫院病逝。

彭銀華的同事指出，當時彭銀華相當拼命，曾有同事勸過「要不要回家休息」，但彭銀華則回應「讓更多有家人的同事多休息，我年輕，我頂上」，堅持在第一線抗疫，沒想到發生這樣的意外，讓眾人都感到相當悲傷。

此外，根據《梨視頻》報導，彭銀華與妻子已經領了結婚證書，妻子也已經懷孕了，一家人聽到這樣的噩耗，都感到悲痛萬分。彭銀華的妻子表示，接下來會把孩子生下，想辦法把孩子撫養長大。

►2020愛你愛你～爆搶防疫神水來囉～

▼彭銀華醫師病逝，留下妻子一人。（圖／翻攝自今日頭條／記錄者劉傑）

