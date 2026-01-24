　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／4縣市大雨特報！水氣偏多雨強襲　最新警戒區曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／台北報導

中央氣象署針對4縣市發布大雨特報，因水氣偏多，今（24日）晚至明（25）日基隆北海岸及宜蘭、台東地區有局部大雨發生的機率，請注意。

▲▼ 。（圖／）

大雨地區：

基隆市、新北市、宜蘭縣、台東縣

▲▼ 。（圖／）

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

明天周日（25日）環境轉為東南風，北部地區上半天雲量仍多，預估下半天將減少，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島並有局部大雨發生的機率，大台北地區及西半部山區上半天有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣溫方面呈現略微回升趨勢，預測西半部及宜花低溫約13至17度，東南部約18度，而北部及東半部，高溫約21至24度，中南高溫約26度；若溫度與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，行車用路及登山請注意路況安全。

離島天氣：澎湖晴時多雲，18至22度，金門多雲短暫雨，13至21度，馬祖陰天，12至14度。風力偏強，基隆北海岸、桃園、苗栗至雲林、台南、台東及澎湖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海活動請注意安全。

資料來源：氣象署

01/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

