美國多州宣布進入緊急狀態！　8000多架航班取消

▲強烈冬季風暴，美國芝加哥密西根湖岸邊於23日結冰。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社



美國正面臨1場重大冬季風暴來襲，預料將對全國許多地區造成重大破壞，並可能導致數日停電及主要道路交通打結。全美有8000多架原定本週末起飛的航班已遭到取消。

美聯社報導，從美國西南部的新墨西哥州到東北部的新英格蘭地區，約有1億4000萬人處於這場冬季風暴的預警範圍內。

美國國家氣象局（National Weather Service）的預報警告有大範圍大雪，從德州東部到北卡羅來納州的上空有一道災難性降雪帶。

預報人員還說，這場冬季風暴造成的破壞可能會與颶風不相上下，尤其是在受冰雪嚴重打擊的地區。

截至今天晚間，風暴邊緣已為德州部分地區帶來凍雨和雨夾雪（sleet），奧克拉荷馬州則降下雪和雨夾雪。

根據預報，這場風暴在席捲美國南部後將轉往東北部，從華盛頓、紐約到波士頓預估將降雪達約30公分。

美國有10餘州的州長已預先就惡劣天候發出警告，宣布進入緊急狀態或強烈要求民眾待在家中。

德州州長艾波特（Greg Abbott）在社群媒體平台X發文表示，德州運輸局正在對道路進行預先處理，他並呼籲居民「盡可能待在家裡」。根據航班追蹤網站FlightAware的資料，全美今天有3400多架航班延誤或取消，明天則有5000多架航班被取消。