政見會／蔡英文要韓國瑜問「政壇大哥」：記得林益世、李朝卿、許志堅、葉世文？

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統大選第二場電視政見發表會25日下午2時登場，總統蔡英文在第三輪的政見發表火力全開。她提到韓國瑜狂轟蔡政府「貪汙」，不過卻一個具體案例都說不出來，她問，「還記得林益世、李朝卿、許志堅、葉世文嗎？」





▲第二場2020總統電視政見會，蔡英文。（圖／中選會提供）

蔡英文表示，韓國瑜指控蔡政府貪汙，說了半天卻一個實際的案例都沒有，都是憑空猜測，甚至連慶富案都算進來了。她強調，慶富案是馬政府時代的弊案，是蔡英文在替國民黨善後。

蔡英文問韓國瑜，還記不記得國民黨任內的重大弊案，「還記得林益世、李朝卿、許志堅、葉世文嗎？」她進一步問到，韓國瑜在政壇的大哥，當初引薦他做了北農總經理，因為收賄三千萬，被判刑8年在關。

蔡英文問韓國瑜，上一次政見會說如果自己貪汙願意放棄假釋，一天只吃一頓飯，這句話要不要拿來問自己的老大哥。

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