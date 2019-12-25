政見會／宋楚瑜談《魔獸世界》很好玩　網笑「無情工商」：選總統邊接業配？





▲第二場2020總統電視政見會，宋楚瑜。（圖／中選會提供）

記者袁茵／台北報導

2020總統大選倒數17天，第二場政見發表會於25日下午2點正式開始。在首輪發言中，民進黨總統候選人蔡英文大談台灣經濟，表現算中規中矩；國民黨總統候選人韓國瑜則不忘今日是聖誕節，開場先祝福大家聖誕節快樂；而親民黨總統候選人宋楚瑜則是突然提到電玩遊戲《魔獸世界》，使不少網友大驚「聽到口水差點噴出來」。

宋楚瑜在第一輪政見發表中，以電玩遊戲《魔獸世界》比喻台灣的政治現況。宋楚瑜提到，過去有一個線上角色扮演遊戲叫做《魔獸世界》，非常好玩，但是當《魔獸世界》在台灣現實社會出現，「政治魔獸完全控制五院、媒體、網軍，變成超級政治魔獸，這種外掛好玩嗎？應該存在嗎？」

對於77歲的宋楚瑜提到《魔獸世界》，「人渣文本」輔大教授周偉航在臉書上驚呼，「魔獸世界？？？老宋剛才說魔獸世界？？？」

網友們則留言，「拜託一定要有社團做成梗圖」、「等等老宋開出120級的角色嚇嚇大家~」、「為了部落」、「老宋直播無情工商」、「他說非常好玩 工商暴雪 想不到拔」、「我聽到也傻眼」、「剛剛我也懷疑我的耳朵」。不過也有人認為，「他就是拿『魔獸』來做文章」、「但是他說的跟魔獸世界一點關係都沒有阿」。

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