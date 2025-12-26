　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「北捷英雄」余家昶家屬最新聲明！　盼愛延續每個角落

▲▼英雄余家昶肉身擋刀，遭張文刺殺。8旬母親接獲噩耗相當悲痛。（圖／民眾提供）

▲英雄余家昶肉身擋刀，遭張文刺殺身亡。（圖／民眾提供）

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

北捷台北車站、中山商圈12月19日發生隨機殺人案，27歲嫌犯張文帶著大批汽油彈、煙霧彈在台北車站犯案時，在余家昶挺身制止下，才未造成更重大傷亡，但余家昶因此不幸身亡。稍早余家昶家屬委由律師發布五點聲明，強調感謝各地善心人士的好意，然外界尚有其他弱勢或待需援助之個人及團體，可以選擇以余家昶之名捐款，讓他的愛與勇氣得以延續於社會每一個角落。

余家昶家屬聲明如下：

一、本人之先夫(父) 余家昶先生於民國114年12月19日於捷運臺北車站因防範公眾遭受攻擊而不幸遇刺辭世，自事發以來蒙政府、社會大眾及各方之關懷與支持，本人身為受害人家屬均深感於心，特此鄭重銘謝！

二、然迄今部分媒體朋友以文字或影音方式曝光本人之姓名、相貌及各項先夫(父) 余家昶先生身後事宜之細節等情，已使本人不堪其擾且嚴重侵害本人之個人隱私。特此敬告各方媒體朋友如有揭露上述事宜且侵害個人隱私情事者，請立即撤除該等新聞報導或評論，以顧及受害者家屬之情緒俾利撫慰傷痛。

三、此外，本人知悉社會大眾基於感念先夫(父) 余家昶先生見義勇為之行為，自行合成先夫(父) 余家昶先生及家屬照片之方式於網路平臺散佈或公開，以表達緬懷之意，本人對此均甚為理解與感謝，然請顧慮本人仍處痛失至親情緒尚未平復之際，特此籲請社會大眾勿再繼續合成製作或續為散佈，謹表謝意。

四、另社會各界藉各管道向本人表達欲捐款慰問之意，然我國社會各界尚有其他弱勢或待需援助之個人及團體，如欲表達對於先夫(父)敬謝之意，本人籲請得以先夫(父) 余家昶先生之名義向其他個人或公益團體為捐款，讓先生及爸爸的愛與勇氣得以延續於社會每一個角落，謹此婉謝。

五、本人併於此重申未接受任何媒體朋友之約訪、報導，日後亦不同意接受任何媒體朋友之採訪，再次籲請各方媒體尊重本人身心悲痛尚須修復之空間，祈請諒察。特此聯合聲明如上。此婉謝。

12/24 全台詐欺最新數據

518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

aespa走紅毯...她遭粉絲刻意無視「零尖叫」　慘況全播出
年終晚宴淪千人大逃亡！烈焰吞噬天花板　大馬度假村狂燒畫面曝
王建民認證強投！祝徐若熙赴日：你走了兄弟才能鬆口氣
「小英男孩」6個字騙台電擠出電力　能源業者讚：好神哦
氣溫驟降！32小時45人送醫...3人無呼吸心跳
快訊／61贊成、50反對！立院通過「彈劾賴清德」提案
李明峯收押　美魔女密友正面曝光
王義川曝TPASS政策「我擬的」　示警藍白卡預算「業者恐退出

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

27歲女暈船險噴2萬！買點數換見面...警一通電話戳破愛情泡泡

遭嗆：這輩子也就這樣！司機追下車「打斷學生鼻樑」　家長今撤告了

食品廠廢水BOD超標36倍爆表　環保局稽查竟拉下鐵門拒檢慘了

中科院2億標案被當ATM！工程師洩漏密給光電廠商...4人遭起訴

外送員被手電筒照眼「打到流鼻血」　狂追1公里逮人：一定提告

神明聽見了！彰化福興「送肉粽」簡單處理...化煞路線縮減成1村

「小英男孩」鄭亦麟6個字騙台電擠出電力　能源業者讚：好神哦

氣溫驟降！彰化32小時45人送醫...3人無呼吸心跳　最年長88歲

收賄前台南消防局長收押！基層嘆晚節不保　女密友正面曝光

按摩師上班首日性交易被逮　超衰女員工「人在家中」也挨告

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

北捷隨機殺人余家昶聲明

