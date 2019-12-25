政見會／韓國瑜批蔡英文遭陳菊架空　當總統害台灣陷危機

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選第二場電視政見發表會25日14時登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人較勁各項政見。韓國瑜在第一輪發表政見時火力全開，他表示，蔡英文當總統陷入危機，因為總統府被秘書長陳菊架空，行政院被蘇貞昌架空，這就是前行政院長賴清德要出來選總統的原因。

韓國瑜致詞一開始先祝大家聖誕快樂、平平安安，接著話鋒一轉開始炮轟蔡英文在第一輪政見會提出一堆亮麗數字，但執政這四年就是四個字：苦、茫、翻、亂。

韓國瑜指出，他在上次政見會提出恢復特偵組，全國一片佳評如潮，現在為止，「妳都還沒表態到底要不要成立特偵組」，台灣人民痛恨貪官污吏，蘇貞昌180萬丟了不報案？陳明文掉了300萬不報案？

韓國瑜說，內行人看門道，外行人看熱鬧，他發現台灣真正的危機，在於五個字「蔡英文總統」，蔡英文三個字是單純的健康的，吃吃法國菜，喝喝紅酒，愛愛寵物，但加上了總統就是錯誤，因為是被架空了，而且因為被加空，所以是無能的總統。

韓國瑜嗆說，總統府被陳菊架空，行政院被蘇貞昌架空，國營事業董事長人事案有尊重妳嗎，為什麼賴清德要出來參與初選，決定出來跟妳放手一博，後來被網軍活活打死，因為很清楚，台灣在落後，台灣再混亂，我們總統被包圍了，被貪官污吏跟派系包圍了，大貪特貪！

韓國瑜抨擊，如果蔡英文不是無能的總統，「為什麼賴清德會出來選總統，妳用的行政院長出來選總統，妳的面子往哪裡擺？」

▼第二場2020總統電視政見會，韓國瑜。（圖／中選會提供）

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