政見會／蔡英文：韓國瑜坐在浴缸卻當大海　不懂經濟仰賴633舊團隊

記者陶本和／台北報導

第二場總統電視政見發表會25日下午舉行，第一輪蔡英文率先發言時，率先批評國民黨總統候選人韓國瑜坐在浴缸，卻當成是大海，並諷刺他不懂經濟，仰賴的是當初前總統馬英九的「633顧問團」。

蔡英文首先表示，上禮拜韓國瑜提到世界忘記台灣，我有提醒他，是他忘記了世界，我們是全球第18大貿易國家，國際經濟論壇也肯定我們，經濟穩定度也是世界第一名，台灣正在乘風破浪，韓國瑜卻坐在浴缸，當成是大海。

▲第二場2020總統電視政見會，蔡英文第一輪發言。（圖／中選會提供）



蔡英文表示，可支配所得最低的時候，是國民黨執政8年，這幾年經濟好轉，加薪減稅，可支配所得逐漸上升，實質薪資也遠遠超過馬政府，即使經過通貨膨脹也超過20年前水準。

蔡英文表示，韓國瑜稱今年10月出口負成長，但她強調，11月出口已經是正成長，台商、外商看好，加碼投資台灣，充分展現台灣經濟任性，韓國瑜對經濟沒有涉獵，但仰賴的是當初633顧問團，「我接手到現在，連續14季正成長，還會繼續成長」。

蔡英文說，韓國瑜沿用舊的團隊，不知道台灣要如何發大財，至於國際社會的經貿組織，韓國瑜也知道受到大陸的影響，參與CPTPP從來沒有停止過，且我們是有參加第二輪談判的，「我要告訴韓市長，台灣出口主力是資通訊產品，因為我們是WTO會員，也簽訂科技協定，所以都是免關稅，對於CPTPP八成以上國家是免關稅」。

蔡英文說，因為政治因素沒有將區域經濟整合簽訂FTA是遺憾，但全力突圍才是關鍵，「台灣經濟任性，居然把台灣跟北韓相比，是非常錯誤的類比，政府在變動局勢當中，發出對的方向，台灣走向世界，我們還要做很多努力」。

蔡英文說，新南向國家最大經濟體，印度跟越南，都簽定新的保障協定，最近美國眾議院也有高達100多位眾議員致函，期望不久將來可以啟動台美雙邊談判。

蔡英文最後提出「1個落實、6個目標」，要落實兆元投資，帶來經濟成長動能，目標方面包括：強化AIoT、AI跟5G的應用，把台灣打造為「亞洲高階製造及研發中心」；全力發展綠能產業，讓台灣成為「綠色供應鏈」最重要的核心；適度放寬金融規範、開放更多財富投資商品、吸引更多資金及金融人才，把台灣發展成「亞洲企業資金調度及高階資產管理中心」：

蔡英文指出，也要成立「國家融資保證」的機制，順利完成海內外重大投資計畫；設立「分科專業人才專班」，吸引更多國內外優秀人才，以及落實「分配正義」，鞏固未來20年的經濟發展。

其他人也看了這些...

►韓國瑜批蔡英文被陳菊架空 執政四年「苦、茫、翻、亂」

►民進黨強推反滲透法 宋楚瑜斥如麥卡錫主義

其他熱門新聞...

►2019代表字「亂」 蔡英文：因韓國瑜背棄市民選總統所引起

►「總統被貪官汙吏包圍」韓國瑜轟蔡英文：妳當網軍是199吃到飽嗎？

►蔡英文反擊空汙謠言：中火是國民黨蓋的 燃煤量一年1800萬噸

►超越藍綠，就靠她了