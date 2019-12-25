政見會／2019代表字「亂」　蔡英文：因韓國瑜背棄市民選總統所引起

記者陶本和／台北報導

第二場總統電視政見發表會25日下午舉行，第二輪由蔡英文反擊國民黨總統候選人韓國瑜，直呼2019年的代表字「亂」，正是因為一個背棄承諾的市長出來選總統，而且引起社會很多的爭論。

針對韓國瑜第一輪的發言，蔡英文第二輪發言時諷刺地說，沒有想到跟上一次電視政見會差不多，以為會有「政策」，但都還是捕風捉影的事情。

蔡英文說，其實自己蠻能幹的，而且會做事，至於韓國瑜所提到的年度代表字「苦、茫、翻、亂」，是因為2016年的「苦」是當時從國民黨接手時的政經頹勢，2017年的「茫」是因為國際情勢轉變；2018年的「翻」因為開始翻轉的情勢；2019年的「亂」，是因為有一個背棄承諾的市長出來選總統，而且引起社會很多的爭論。

蔡英文說，上禮拜有數十萬人上街頭要罷免韓國瑜，「他說要在乎熱呼呼的民心，這數十萬人就是熱呼呼的民心。」

▲第二場2020總統電視政見會，蔡英文第二輪發言。（圖／中選會提供）



其他人也看了這些...

►蔡英文：韓國瑜坐在浴缸卻當大海 不懂經濟仰賴633舊團隊

►韓國瑜批蔡英文被陳菊架空 執政四年「苦、茫、翻、亂」

►民進黨強推反滲透法 宋楚瑜斥如麥卡錫主義

其他熱門新聞...

►2019代表字「亂」 蔡英文：因韓國瑜背棄市民選總統所引起

►「總統被貪官汙吏包圍」韓國瑜轟蔡英文：妳當網軍是199吃到飽嗎？

►蔡英文反擊空汙謠言：中火是國民黨蓋的 燃煤量一年1800萬噸

►超越藍綠，就靠她了