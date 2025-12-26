Spotify大規模外洩！8600萬首音樂遭竊　駭客預告開放「免費下載」

▲知名音樂串流平台Spotify爆8600萬首音樂遭駭客下載，激進組織聲稱要「保存人類文化」。（翻攝自Pixels圖庫）

圖文／鏡週刊

全球擁有7億用戶的音樂串流平台Spotify近日驚傳8600萬首音樂檔案遭下載，被盜取的資料達300TB。激進組織Anna's Archive已聲稱是他們所為，目的是要建立「音樂保存庫」，避免人類文化遺產因災難、戰爭或預算縮減而消失，未來也將透過BT種子免費分享檔案。Spotify則表示，經查是駭客使用第三方建立的用戶資料竊走部分音樂料，相關帳號已關閉，用戶個資並未外洩，目前也加入新的防護措施進行監控。

Spotify遭竊取的音檔有多少？哪一個組織所為？

根據《衛報》等相關外媒報導，激進組織Anna's Archive對外聲稱，他們從音樂串流平台Spotify抓取8600萬首音樂檔案，以及2萬多筆歌曲中繼資料（metadata）。該組織表示，他們的目的是建立一個「音樂保存庫」，避免人類文化遺產因災難、戰爭或預算縮減而消失。

該組織表示，這批音樂檔案幾乎涵蓋Spotify用戶所有常聽內容，占總收聽量的99.6%，資料量達300TB，計畫未來透過BT種子（torrents）等方式對外公開，提供網友免費下載。

音檔遭竊取會造成哪些衝擊？

由於駭客不是盜取一首歌或者一張專輯，幾乎將Spotify的音樂檔案偷光光，引發音樂產業震撼，音響發燒友也議論紛紛。

有創投圈人士就在LinkedIn上直言，若真如傳聞所述，一般使用者將可「建立屬於自己的免費Spotify」，科技公司也可藉此「大規模訓練AI音樂生成模型」。該人士說，唯一阻礙恐怕只剩著作權法與法律威嚇力。

知名AI與著作權倡議者Ed Newton-Rex警告，這批資料如果被AI公司挪用進行模型訓練，將對創作者權益造成重大侵害，「目前許多AI公司訓練資料來源未經授權，政府應強制要求業者公開訓練內容。」

官方調查資料外洩的結果為何？做了那些補助措施？

Spotify總部位於瑞典斯德哥爾摩，全球擁有超過7億用戶。對於激進組織聲稱取得龐大音樂檔案，Spotify表示，經查該組職並非使用駭客入侵手法，而是透過第三方單位建立用戶帳號，採繞過 DRM（數位版權管理）方式在平台取得部分音頻文件，犯案時間進行數個月。

Spotify強調，駭客並未竊取用戶個資，目前已找到駭客使用的帳戶並加以關閉，公司也加入新的防護措施，未來將持續監控可疑行動。



