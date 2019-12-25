政見會／「總統被貪官污吏包圍」韓國瑜轟蔡英文：妳當網軍是199吃到飽嗎？

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜25日在政見會第一輪發表政見時上質問總統蔡英文，民進黨建立網軍殺死優秀外交官卻一聲不吭，連總統大選第一場政見會就拿著1450網軍的黑資料來質疑對手，「妳當網軍是199吃到飽嗎？」

韓國瑜表示，監委陳師孟約談個案法官、建立網軍殺死優秀外交官，蔡英文一個字都不講，上一次政見會就拿著1450網軍的黑資料來質疑對手，「你當網軍是199吃到飽嗎？」他相信蔡英文是單純、善良的人，台灣真正的危機，是總統被架空，所以很多事情都況狀外，放任民進黨派系吃台灣人的肉、喝台灣人的血，大貪特貪、大撈大撈。

2020總統大選第二場電視政見發表會25日14時登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人於中視發表參選總統的各項政見。根據中選會的規劃，候選人分3輪發表政見，每一輪10分鐘，發表順序由候選人們抵達現場後抽籤決定。根據抽籤結果，發言順序分別為：蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜。

▲第二場2020總統電視政見會，韓國瑜發言。（圖／中選會提供）

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