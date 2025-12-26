季麟連送「手槍」挺謝龍介　周玉蔻舉北捷攻擊案：是有多蠢？

▲媒體人周玉蔻。（資料照／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨日前宣布由立委謝龍介參選台南市長，然而，副主席季麟連昨（25日）在地方感恩餐會上，遞出一把「玩具手槍」給謝龍介，並喊出「開一槍」，做為造勢之舉。對此，媒體人周玉蔻開轟，是有多蠢？台北剛發生恐攻案，搞暗殺嗎？

季麟連昨日出席台南市黨部退伍軍人委員會歲末感恩會時，突然拿出一把玩具手槍，並做出上膛的動作，接著當場遞給謝龍介，還高喊「開一槍」，以此為謝龍介的選情助陣。

季麟連透露，他原本要帶一枝長槍來，但坐高鐵怕不方便，所以拿一枝玩具手槍，預祝謝龍介旗開得勝，火力全開。此外，在場人員也補充說明該手槍是「吉祥物」。

對此造勢噱頭，周玉蔻開轟，這是有多蠢？多壞？多沒人性？多仇恨的政黨，才會用開槍為選舉造勢？台北剛發生恐攻案，竟然在賴清德總統的政治發源地開槍？

周玉蔻直言，國民黨副主席季麟連居心暗喻太險惡，還是軍人出身，她不解，這樣做是想幹嘛？是想搞政變？還是搞暗殺嗎？刑事單位應該蒐證法辧。

律師林智群則在臉書發文質疑，台南要變成「慶記」（子彈）之都了嗎？國民黨在大規模傷人事件之後，在選舉場合拿這種東西出來，是想強調什麼？