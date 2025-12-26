行政院提修法　立委赴陸強制列管、指標官員禁出席中共活動

▲行政院,。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

為因應境外敵對勢力統戰滲透，並強化公務員等赴陸管制，行政院會今（26日）將處理陸委會及內政部擬具「台灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修正草案、《社會秩序維護法》 部分條文修正草案，增訂立委赴陸須經許可的規定，後續將移請立法院審議。

近期立委赴陸規範受到社會關注，現行規定並未規範立法委員赴陸，為此，陸委會草擬「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修正案，擴大規範範圍。

根據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修法草案內容，11職等以上公務員赴陸維持「內政部許可」規定，10職等以下則改為「須經所屬機關許可」。另外，也增訂立委、涉國家機密者、曾違規赴陸者，赴陸須「強制」列管，須經聯合審查會審查許可；縣市長部分，也比照直轄市長退離職後擬赴陸，須管制3年。

草案規範，民選公職人員赴陸如有接觸大陸地區黨、政、軍等機關（構）或團體，應於返台後將接觸的時間、地點、事由、過程等相關資訊提供權責機關，由權責機關公開揭露。

另外，草案也增訂具指標性卸任官員「禁止」赴陸出席中共主辦之妨害我國尊嚴活動，將對象明確化包括曾任總統、副總統、國安會諮委、中央機關政務人員、中央三級機關以上首長、駐外機構館長與副館長或領有月退俸的校級軍官。違者將剝奪月退俸，若無領受月退俸者，處新台幣200萬以上、1000萬以下罰鍰。