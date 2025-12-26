傳承鄭捷精神！他PO文喊：兄弟們站出來　檢警抓人法官3萬交保

▲郭男嗆「鄭捷精神需要你們來傳承」，遭北市刑大逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

張文隨機殺人事件震驚全國，北市警局為了避免「網路煽動」，立即發動網路巡邏，在平安夜當天鎖定一名男子在網路上貼文「期許未來還會有路上隨機砍人，兄弟們站出來，鄭捷精神需要你們來傳承」，又附上鄭捷遭逮照片，北市刑大24日前往逮人，訊後依妨害秩序罪嫌送辦。

警方調查，為了避免張文隨機攻擊事件引起社會恐慌，北市刑大20日上午接獲情資，指稱臉書社團上一名自稱謝某的男子，發布貼文表示「期許未來還會有路上隨機砍人，兄弟們站出來，鄭捷精神需要你們來傳承」，再附上台北捷運殺人案犯嫌鄭捷遭逮捕之照片，引起眾多網友撻伐。

北市刑大獲報後，認為該貼文涉及煽動性言詞，足已影響公共秩序與社會安定，立即展開調查，經蒐證分析資料後，循線追查得知貼文者真實身分，為33歲的郭姓男子，警方在24日前往郭位新北市新莊區的公司逮人。

警方也在向場查扣發文的犯案用手機1支等相關證物，全案依涉犯刑法妨害秩序等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦，檢察官訊問後聲請羈押禁見，新北地方法院審理後裁定改以新台幣3萬元交保。

北市刑大呼籲，言論自由伴隨責任，請勿在網路上散播煽動他人、製造對立或誤導的內容，共同維護健康的網路環境，任何散布恐嚇、暴力威脅或足以引發社會恐慌之言論，均將依法查辦，若發現疑似不法或具危險性的網路言論，請即時向警方通報，警方將持續加強網路巡查，依法嚴正查處不法行為。