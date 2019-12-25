政見會／「網軍是199吃到飽？」、「貪汙每天含豬膽」…韓國瑜18大金句一次看！

記者呂欣玫／台北報導

2020總統大選第二場政見發表會25日下午登場，《ETtoday新聞雲》整理國民黨總統候選人韓國瑜3輪發言金句，總共18句，韓國瑜除了提出政見，也狂轟總統蔡英文，並對罷韓大遊行提出批評，整場政見發表過程中金句不斷。

【韓國瑜第一輪政見發表金句】

1.為何4年的執政，台灣人民是苦茫翻亂，但照妳剛才的數字應該是甜爽笑樂…

2.台灣此時此刻真正危機，在於5個字「蔡英文總統」，蔡英文女士沒有問題，加了總統就出了大問題，因為被架空，所以是無能的。

3.韓國瑜是我爸媽取的，民主進步黨誰取的？林正杰，他也看不下去。

4.我們總統被架空了，因為被架空，所以狀況外，放縱派系，吃台灣人肉，喝台灣人血，大撈特撈、大貪特貪！

5.蔡英文用納稅人建立網軍，居然拿1450網軍的黑資料攻擊我，妳當網軍是199吃到飽嗎？

【韓國瑜第二輪政見發表金句】

1.對蔡英文有三點遺憾，是否嚴厲懲罰貪官汙吏？到現在還沒有表態；要不要重啟特偵組？應該告訴台灣人；罷韓大遊行為何這麼多外國人？為何還有香港人？為何有外縣市民來高雄罷免？民進黨扮演什麼角色？

2.罷韓大遊行為何不是高雄市民才能罷免？蔡英文應該糾正罷韓團體不應該這樣做，這才是總統的高度，卻反過來幸災樂禍？

3.妳是用武當派的武功一把打回來是不是？居然還說是韓國瑜的問題？

4.我會成立中華民國主權基金，做全球產業佈局，拉動內部產業。

5.駐外大使館通通要執行一個任務，貨出去、人進來。

6.經濟自由貿易區要辦在台中、高雄，大幅鬆綁所有法令。

7.我走在街上腰酸背痛調骨頭就很感慨，背上骨頭歪的就開始內臟肌肉不舒服，政府就像調骨師，把每個環節都調好。

8.ECFA一定要簽訂，500多項早收清單，如果無法簽訂，對台灣企業是致命打擊，但是很清楚，身為總統不會把大陸作為唯一市場，是眾多之一。

【韓國瑜第三輪政見發表金句】

1.蔡英文對我的指責，我好像小學生犯錯一樣，蔡英文總統要求之下，我要寫一百遍，我不能再誣賴民進黨。

2.罷韓大遊行用一塊遮羞布200多公尺，掩蓋人數灌水，蔡英文剛剛用一小塊遮羞布，用國民黨一個小小的案子，代表民進黨清白，何苦如此？因為妳無法面對問題。

3.韓國瑜貪汙，一天一頓飯是對自己要求，也拜託典獄長給我含豬膽，我每天嚐一顆豬膽，怎麼能貪汙？

4.我們寧願把錢花在教育也不要花在監獄。

5.我會啟動最大人才建設行動，滿天星計畫、大光明計畫，有計畫的推動所有年輕人跟國際接軌，沒有錢不要怕，政府幫你把錢找出來。

▲第二場2020總統電視政見會，韓國瑜。（圖／中選會提供）



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