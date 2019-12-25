政見會／蔡英文提「馬王政爭」反擊韓國瑜：特偵組就是東廠

記者陶本和／台北報導

第二場總統電視政見發表會25日下午舉行，總統蔡英文在第三輪回擊國民黨總統候選人韓國瑜成立「特偵組」的政見，重提當年「馬王政爭」，「什麼是東廠？特偵組就是東廠！」

蔡英文表示，韓國瑜提到現實運作，並不是很了解，很多已經在做也在處理，很多跟現實差太遠，社會對他有很多指教，但都沒有反應在他的政見裡面。

▲第二場2020總統電視政見會，蔡英文第三輪發言。（圖／中選會提供）



蔡英文表示，宋楚瑜兩次擔任總統特使，這是民主國家的典範，兩次三次競逐總統情況下還是可以合作，一起對外，這樣的精神會持續下去

蔡英文表示，司法議題跟改革，韓國瑜提到很多干預司法，很多指控是沒有根據的指控，也把個案政治化，監察委員調查司法的問題，監察院跟司法院都有這樣的狀況存在，我認為兩院之間應該要聽取社會意見，謹慎處理爭議，彼此協調畫出界線，讓兩邊獨立行使職權，這件事不需要政治化。

蔡英文提到黃世銘，特偵組涉入「馬王政爭」，特偵組檢察官開車載檢察總長黃世銘，拿著監聽譯文，到官邸跟總統報告，總統再洩漏給行政院長，發動對立法院長的鬥爭，黃世銘提前下台，被法院判刑1年3個月，「什麼是東廠？特偵組就是東廠！」

蔡英文表示，特偵組被國民黨當成政治鬥爭的工具，韓國瑜提到要重新成立特偵組，每一個檢察官都有監察犯罪的職責，這樣的說法是在污辱全國的檢察官。

蔡英文表示，慶富案是馬英九政府的案子，蔡英文是在善後，「還記得林益世、李朝卿、許志堅、葉世文，韓市長的政壇大哥，因收賄3千萬，被判刑8年在關」。

蔡英文說，韓國瑜說只要貪污，說不要假釋，一天只吃一頓，「你要不要說給你的政壇大哥聽？」