政見會／蔡英文4大司改進展　將推「國民法官」強化「法治教育」

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

第二場總統電視政見發表會25日下午舉行，總統蔡英文在第三輪提出司法改革4大具體進展，並且將推動「國民參與刑事審判法」，推行「國民法官」、「法治教育」，讓司法回歸人民。

蔡英文表示，韓國瑜指控蔡政府貪汙，說了半天卻一個實際的案例都沒有，都是憑空猜測，甚至連慶富案都算進來了。她強調，慶富案是馬政府時代的弊案，是蔡英文在替國民黨善後。

▲第二場2020總統電視政見會，蔡英文第三輪發言。（圖／中選會提供）



蔡英文問韓國瑜，還記不記得國民黨任內的重大弊案，「還記得林益世、李朝卿、許志堅、葉世文嗎？」她進一步問到，韓國瑜在政壇的大哥，當初引薦他做了北農總經理，因為收賄三千萬，被判刑8年在關。

蔡英文問韓國瑜，上一次政見會說如果自己貪汙願意放棄假釋，一天只吃一頓飯，這句話要不要拿來問問自己的老大哥？

接著，蔡英文提出司法改革4大具體進展，包括：強化對被害者和弱勢民眾的保護，要求各級法院設立勞動專業法庭；對不適任司法人員建立更有效的監督淘汰機制；建立毋枉毋縱的司法制度、強化冤錯假案的再審機會；以及建立專業可信的審判制度，新建立大法庭制度，以減少審判標準不一的爭議。

蔡英文強調，將推動「國民參與刑事審判法」，也就是「國民法官」，不是讓政治進來干預司法，是讓公民參與司法，讓司法審判更加公開透明，不會偏離社會的情感。另外，她也將會推動「社會法治教育」，要讓台灣的司法將會脫胎換骨，回歸屬於人民的司法。