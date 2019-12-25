政見會／韓國瑜提政策回擊蔡英文：國家要把錢花在教育「非監獄」

記者羅婉庭／台北報導

針對蔡英文25日在政見會第三輪發表政見時提及國民黨高層過去貪污事件，國民黨總統候選人韓國瑜將話題拉回政見，表示「國家要把錢花在教育，不是花在監獄」，也重申「教育三箭」與推動雙語教育的重要政策。

韓國瑜表示，當劊子手要會看著脖子，當修鞋的要看著鞋子，當總統的一定要看人民過得好或不好，苦或不苦，「莫忘世上苦人多」，但是很遺憾，蔡英文在面對質疑時，卻簡短的用政黨之間閃躲這個問題，對於國家未來，他最擔心的是教育。

對於教育政策，韓國瑜提出「大學一定要自主」政府絕不干涉大學校長任命，將「教育自主權」歸還學校，落實政府對大學自主的堅持並鬆綁法令，徹底實踐大學學術自由，確保大學校長人事、經費及學術自主。鬆綁私立學校募款法規、允許個人或營利事業捐款給學校法人或私立學校。

韓國瑜再次強調「教育三箭」，包括從小一開始中英文雙語教，大學生、研究生學期，一定要有一年去國外當交換生，不用擔心沒有錢，政府想辦法，除此之外，未來全國45歲以下的軍公教警消人員，只要申請到學校，每人出國進修1年，接軌國際。

2020總統大選第二場電視政見發表會25日14時登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人於中視發表參選總統的各項政見。根據中選會的規劃，候選人分3輪發表政見，每一輪10分鐘，發表順序由候選人們抵達現場後抽籤決定。根據抽籤結果，發言順序分別為：蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜。

▲第二場2020總統電視政見會，韓國瑜發言。（圖／中選會提供）