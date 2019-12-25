政見會／民進黨強推反滲透法　宋楚瑜斥如麥卡錫主義

記者陳家祥／台北報導

第二場總統電視政見發表會25日下午舉行，親民黨總統候選人宋楚瑜在第一輪發言時直指民進黨準備強行通過的反滲透法，完全違反程序正義，「蔡總統我提醒妳，應該要有權力的自我節制，不要只有政治算計」，國家要有安全，但民主常規要依照新的民意來決定重大立法，「如果總統無視憲政分權，這跟麥卡錫主義沒有兩樣」。

宋楚瑜在發言前，先表示今天是耶誕節，同時也是中華民國行憲紀念日，「祝福各位鄉親耶誕節快樂，祝福中華民國行憲順利」。接著進入正題，宋楚瑜說，上次政見發表會特別提醒要注意2020年重大變化，中國、日本、美國三個世界超強國，在合縱連橫，世界重大變化對台灣有什麼影響，這三個重要國家的互動、合縱連橫，對台灣沒影響嗎？

宋楚瑜說，蔡總統只談到個別國家的細節，沒談到大情勢的變化，「沒有穩定兩岸關係台灣能突圍嗎？沒看到美國、日本、大陸微妙的變化，能做相對地因應嗎？」；至於韓市長談到民進黨許多讓人民詬病的事情，我不必重複他的，看這兩位的針鋒相對，我一開始的時候要對鄉親來說，「總統跟行政院長不同，總統要樹立典範，讓人心安定、對未來充滿希望」。

「我要跟他們談談政治的本質，其實就是人性的關懷。」宋楚瑜說，他有三位朋友，一位是已經過世的李敖先生，一位是台灣曼德拉施明德，一位是對台灣民主有重要貢獻的張俊宏先生，「我們本來都是站在政治對立面，但奇妙的是，我們卻成為相惜的朋友」。

宋楚瑜說，政黨輪替本就是民主社會常態，做不好要下台，政治領導人掌握權力的同時是否了解自我節制，決定了下台時的名聲，「我弄不懂，為何藍的做不好只能換綠的，綠的做垮了再換藍的？」

宋楚瑜接著表示，別的不說，韓市長說的那些事情，蔡總統心裡都有數，民進黨準備強行通過的反滲透法，「蔡總統我提醒你，應該要有權力自我節制，不要只有政治算計，沒有經過公開討論就要通過，違反程序正義」。

宋楚瑜指出，在大陸有200多萬台商，還有很多旅遊、交流，查證不實的話會人人自危，影響政府威信；國家要有安全，但民主常規要依照新的民意來決定重大立法政策，如果總統無視於憲政分權跟民主正常運作規範，這跟69以前美國的麥卡錫主義沒有兩樣。

▲第二場2020總統電視政見會，宋楚瑜。（圖／中選會提供）

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