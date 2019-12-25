政見會／蔡英文反擊空汙謠言：中火是國民黨蓋的　燃煤量最高達1800萬噸

記者陶本和／台北報導

第二場總統電視政見發表會25日下午舉行，總統蔡英文在談及空汙問題時強調，燃煤量最嚴重是在國民黨執政的2015年，一年高達1800萬噸，而且中火也是國民黨要蓋的，韓國瑜的副手張善政是政院副院長、國政顧問團杜紫軍是經濟部長、魏國彥是環保署長。

▲第二場2020總統電視政見會，蔡英文第二輪發言。（圖／中選會提供）



蔡英文表示，馬英九政府所遺留下來的空汙問題，是由蔡英文政府來解決的，中火燃煤量最大是2015年，一年高達1800萬噸，且中火就是國民黨要蓋的，「韓國瑜的副手張善正是副院長，國政顧問團杜紫軍是經濟部長、魏國彥是環保署長」。

蔡英文表示，在蔡政府任內，中火燃煤已經減少了500萬噸，也在空污季節降載；而今年火力機組空污大幅降低，降到國民黨執政時60%以下。

在能源政策上，蔡英文在政見會上也提出「4個保證、3個帶來」，所謂4個保證指的是保證不會缺電、不會大幅漲電價，更不用說外界謠言的漲五成電價，另外也不會增加空污，不會製造核廢料。在3個帶來方面，將會帶來產業、帶來就業、帶來收益。

其他人也看了這些...

►蔡英文：韓國瑜坐在浴缸卻當大海 不懂經濟仰賴633舊團隊

►韓國瑜批蔡英文被陳菊架空 執政四年「苦、茫、翻、亂」

►民進黨強推反滲透法 宋楚瑜斥如麥卡錫主義

其他熱門新聞...

►2019代表字「亂」 蔡英文：因韓國瑜背棄市民選總統所引起

►「總統被貪官汙吏包圍」韓國瑜轟蔡英文：妳當網軍是199吃到飽嗎？

►蔡英文反擊空汙謠言：中火是國民黨蓋的 燃煤量一年1800萬噸

►超越藍綠，就靠她了