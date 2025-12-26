　
社會 社會焦點 保障人權

按摩師上班首日性交易被逮　超衰女員工「人在家中」也挨告

記者黃翊婷／綜合報導

女子小雅（化名）在台中某美容坊擔任櫃檯人員，今年3月間店內的女按摩師被抓包與男客進行性交易，她則被指控協助牽線，因而挨告。小雅辯稱，事發當時她人在家中，根本不知道店裡發生什麼事情。台中地院法官日前審理此案之後，認為檢方現有證據仍不足以證明小雅有幫助犯罪的行為，最終裁定她無罪。

▲桃園市劉姓、蔡姓與嚴姓男子誘拐4名少女全套性交易，因遭檢舉而曝光。（示意圖／視覺中國CFP）

▲小雅堅稱不知道店內小姐和客人會從事性交易。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方認為，小雅在該美容坊擔任櫃檯人員和會計，老闆自開店營業以來，就會僱用成年女子擔任服務小姐，並提供男客半套性交易服務；今年3月間客人A男前往該店消費，由按摩師B女提供性服務，小雅涉嫌從中媒介，涉犯刑法231條第1項之意圖營利而容留、媒介使人為猥褻行為罪嫌，因此依法將她起訴。

但小雅在判決書中堅稱，案發當時她人在家中，根本不知道發生這樣的事情，況且她只是一名櫃檯人員，偶爾幫忙做一點簡單的帳，客人和小姐之間做了什麼事情，她是真的不知道。

客人A男證稱，他在該店消費4次，都沒有見過小雅，而且進店時只要向櫃檯人員說要按摩，就會直接被帶到房間，然後再指派小姐過來，結束後收取的錢也是一樣的，沒有區分純按摩或半套的價格。按摩師B女也證稱，當天是她第一天上班，面試時老闆就有告知工作內容是按摩跟提供半套性交易服務。

台中地院法官表示，從證人的證詞看來，客人進店消費時，只需要對櫃檯人員表明要按摩，之後的工作內容都是由老闆主導，小雅只在櫃檯工作，確實有可能不知道客人與小姐之間有無進行性交易。

法官指出，檢方現有的證據，均無法證明小雅主觀上知道店內小姐有從事性服務工作，也無法證明她和老闆有犯意聯絡，最終因為檢方證據不足，裁定她無罪，全案仍可上訴。

12/24 全台詐欺最新數據

按摩師上班首日性交易被逮　超衰女員工「人在家中」也挨告

