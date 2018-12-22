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雙城論壇／柯市府「石內卜」率隊　都更、公宅分論壇一次看

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▲北市都發局局長林洲民。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市都發局局長林洲民。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2018雙城論壇20日順利落幕，除了備受矚目、由台北市長柯文哲及上海常務副市長周波致詞的開幕式與主論壇外，緊扣民生議題的數項分論壇同樣也是兩岸交流焦點。其中，由有柯市府「石內卜」之稱的都發局局長林洲民領軍的「公共住宅與都市更新」分論壇總計四場演講組成，台北、上海方代表藉由不同主題暢談、迸出交流火花。

台北、上海雙城論壇自前市長郝龍斌任內首辦，至今年年維持「一年上海一年台北」的模式舉行，2018年將邁入第9屆。雙城論壇20日落幕，論壇主題為循環經濟，將針對公共住宅、都市更新以及大健康、文化、環保等面向進行研討、對談。「公共住宅與都市更新」分論壇以都市更新及公共住宅兩大主題組成，關乎市民居住正義的公宅議題更細切三面項討論。

公共住宅與都市更新分論壇以「都市更新」為主題開場，邀請台北市代表、北市府都發局副局長王玉芬，以及上海代表、上海市住房和城鄉建設管理委員會副主任朱劍豪分享台北及上海不同的都更狀況。

▼北市都發局副局長王玉芬。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市都發局副局長王玉芬。（圖／記者林敬旻攝）

王玉芬以「台北市都市再生更新策略與成功契機2014-2018」為題分享，王玉芬指出，北市府都發局致力於讓台北成為更好的城市，台北如同世界上許多大都會，面臨著社會高齡化、少子化，以及房屋老舊、產業轉型、土地供需不平衡等嚴峻考驗，柯文哲上任後，透過各項市府機構全面性檢討、共同落實台北市的長期願景發展。

朱劍豪則主講「城市更新：上海城市持續發展的動力」，除了講解上海改革開放以來的各項都更建設，他也特別強調，世博會是上海推動都更的重要契機，而後，當地面臨著轉型的考驗。在最近一代的都更狀況中，上海將許多歷史建築轉型成為文化基地，也開創年輕人感興趣的時尚、藝術殿堂，朱劍豪強調，只要是有利於城市發展，都是好的嘗試。

▲上海市住房和城鄉建設管理委員會朱劍豪副主任。（圖／記者林敬旻攝）

▲上海市住房和城鄉建設管理委員會朱劍豪副主任。（圖／記者林敬旻攝）

除了都市更新，「公共住宅」是分論壇另一大項主題。北市府都發局副局長張剛維分享題目「台北市公共住宅政策－一座更美好城市的實踐」，緊接著由上海市代表、上海市房屋管理局副局長張立新演講「超大城市永不滿足的市民安居模式－上海市公共住房的政策與實踐」。

張剛維指出，柯文哲上任以來，以增加社會住宅量、補貼機制、健全住宅市場、購屋面相協助及推動良好機制等方式一步一步改善台北市民住宅問題。展望未來，盼透過多元增加存量、精進政策制度、打造優質公宅、促進社會融合等面向，持續提升台北市民的居住品質。

不同於台北地狹人稠，上海是「超大城市」，張立新表示，公共住房問題是上海這種大城市發展過程中要長久面對的課題，盼透過持續努力，上海公共住房政策能惠及更多市民家庭，讓住有所居、人人享有基本公共住房的目標逐步成為現實。張力新也不忘大讚台北，他說，這兩天來台北讓他相當敬佩，對於北市府專業敬業精神更讓他印象深刻，是上海的學習榜樣。

▲上海市房屋管理局副局長張立新。（圖／記者林敬旻攝）

▲上海市房屋管理局副局長張立新。（圖／記者林敬旻攝）

「公共住宅」另一主題聚焦管理與維護，由北市府都發局總工程司邵琇珮演講主題「台北市公共住宅維護與管理－2014-2018」，上海市靜安區住宅保障與房屋管理局副局長林巍則分享「上海市公共住宅維護與管理案例－彭三小區舊住房改造項目」。林洲民在綜合討論時提出不同觀點，不談管理而要談人性。「為什麼台灣小孩到淡水河丟垃圾，到京都鴨川卻不丟垃圾？我永遠相信好環境使人提升」。他以興隆公宅第一期為例，當時居民多以弱勢為主，最初會發生有人從頂樓丟垃圾下來的狀況，但六個月後卻不見此狀況，由此可見，「真正的改變在個人、好環境會使人向上提升」。

公宅論壇壓軸場由上海市房屋管理局住房保障處副處長魏東以「建成廣廈千萬間，造福八方民眾俱歡顏－徐匯區公租房建設淺見」為題分享上海公宅現況。柯市府「石內卜」則透露自己當初進入北市府的契機。

▲上海市房屋管理局住房保障處副處長魏東。（圖／記者林敬旻攝）

▲上海市房屋管理局住房保障處副處長魏東。（圖／記者林敬旻攝）

身為柯市府內最知名的幾位局長之一，林洲民笑說自己很有自信，四年前接到柯團隊來電，問他有沒有意願加入，他只問，「我知道我很厲害，但你怎麼知道我很厲害？」柯團隊的一句話讓他點頭答應，「市府未來要從建築人角度執行」。林洲民說，政府要能解決問題是柯市府的共同理念，這四年來也靠著理念創造許多不可能。

談及公宅案，林洲民說溝通很重要，但一點也不輕鬆，幾乎每場公宅案公聽會都被抗議，撒冥紙、嗆聲沒少過，還有住民直接大聲喊，「我們是有錢人，我不要公共住宅」，最後都是在慢慢溝通下，才讓居民點頭答應，他笑說自己有很多名言，例如「好宅配豪宅，我們都是好鄰居」，經由溝通，最後36項都更案都成功通過。

林洲民表示，自己業界出生，很懂得跟業者溝通，另一種講法就是業者也騙不倒他，每一個公宅案都要仔細經過各項整合，所有的小事都要照顧到、品質自然也要好，公宅也不再如同過去舊印象，如今更要講求美學，能達成這麼多不可能，靠的就是在體制內改變流程，就能化不可能為可能，「我們預算特別高嗎？當然沒有，但憑著三十年經驗我知道錢要用在哪裡」。

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