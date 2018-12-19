► 柯文哲雙城論壇晚宴邀議員參加　民進黨、時代力量集體缺席

▲雙城論壇歡迎晚宴，台北市長柯文哲與上海市副市長周波互贈紀念品。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

2018雙城論壇即將在20日登場，台北市長柯文哲19日晚間在圓山飯店宴請上海市副市長周波等隨行官員，另外也邀請了北市現任議員還有新科議員參加，不過，民進黨跟時代力量議員卻都集體缺席。

雙城論壇出席議員全是現任議員，有國民黨籍的議員厲耿桂芳，以及「友柯派」的無黨籍議員李慶元、親民黨議員黃珊珊、新黨議員潘懷宗、無黨籍議員陳建銘。北市府官員部分，有產發局長林崇傑、發言人劉奕霆。學者部分僅有淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳一人。

對於民進黨議員缺席晚宴的部分，議會民進黨團總召張茂楠回應，黨團並未決議及體缺席，不過由於目前黨內和柯文哲的關係不是很明黨，大家現在都覺的時機點並不適合，也顧慮到赴宴之後還要幫忙背書，最後議員都沒有互邀參加。

時代力量準台北市議員林亮君表示，因個人行程缺席晚宴，也透露黨團希望兩岸的交流是對等、互相尊重，盼避免「兩岸一家親」易引起統戰語言；同黨準議員黃郁芬表示，比較重視論壇實質內容、合作備忘錄，並尊重北市府以城市層級跟其他國家交流，希望柯文哲能公開透明向民眾說明論壇合作內容。

柯文哲在晚宴致詞時表示，過去4年兩岸雖然政治形勢丕變，但雙城論壇還是持續舉辨，他強調，只要秉持互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解和兩岸一家親的精神，兩岸關係一定會和平穩定也會達到互惠互利的雙贏局面。

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