柯文哲再喊「兩岸一家親」　時力火速發聲明：為何執意再說一次？

▲柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

政治中心／綜合報導

2018台北上海雙城論壇19日舉辦晚宴，台北市長柯文哲在致詞時強調，只要秉持互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解和兩岸一家親的精神，兩岸關係一定會和平穩定也會達到互惠互利的雙贏局面，對此，時代力量台北市議員當選人發出聯合聲明直言，「不清楚柯市長作為主辦方時為何執意再說一次」，未來台北市與中國城市交流的程序與內容，將是時代力量台北市議會黨團的監督重點之一。

時代力量台北市議員當選人聯合聲明：

針對台北市長柯文哲於今晚（19日）於雙城論壇晚宴中，主動再次提及雙方應秉持「兩岸一家親」精神交流，時代力量三位台北市議員當選人表示不認同。

我們支持台北市與國際上任何一個城市，在對等、尊嚴、互惠的原則下交流，但「兩岸一家親」是中華人民共和國統戰特定用語，已多次被用於國際上以宣傳其對台的統戰論述。並且柯文哲過去提及兩岸一家親時，已造成國內輿論爭議，不清楚柯市長作為主辦方時為何執意再說一次，柯市長應清楚說明。同時，我們認為台北市政府也應秉持公開透明的精神，將雙城論壇討論內容或若簽署任何MOU，主動向市民全數公開。未來台北市與中國城市交流的程序與內容，將是時代力量台北市議會黨團的監督重點之一。

台北市議員當選人林穎孟

台北市議員當選人林亮君

台北市議員當選人黃郁芬



柯文哲19日晚間在圓山飯店宴請上海市副市長周波等隨行官員，另外也邀請了北市現任議員還有新科議員參加，不過，民進黨跟時代力量議員卻都集體缺席。林亮君表示，因個人行程缺席晚宴，也透露黨團希望兩岸的交流是對等、互相尊重，盼避免「兩岸一家親」易引起統戰語言；黃郁芬表示，比較重視論壇實質內容、合作備忘錄，並尊重北市府以城市層級跟其他國家交流，希望柯文哲能公開透明向民眾說明論壇合作內容。