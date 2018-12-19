雙城論壇／北市贈靚瓶　上海回贈墨寶：心繫兩岸晴空萬里

記者陳家祥／台北報導

台北上海雙城論壇20日登場，19日晚間先由台北市政府舉行歡迎宴，幫上海市採訪團接風洗塵，會中台北市長柯文哲、上海市副市長周波各自上台致詞，隨後並互贈禮物。台北市贈與上海由回收玻璃原料手工精製而成的「靚瓶」，也代表這次的主題「循環經濟」；而上海方則回贈墨寶「千江有水千江月 萬里無雲萬里天」，象徵心繫兩岸，就一定會晴空萬里。

北市府指出，「靚瓶」是在傳承玻璃工藝與環境保護之間，交織出雙贏平衡點的玻璃工藝品!它是用TFT回收玻璃原料手工精製而成，透過玻璃的回收、再製，讓原本已經廢棄的玻璃，經由國寶級工藝師傅的巧手，重新賦予非凡的藝術價值。

▲雙城論壇歡迎晚宴，台北市長柯文哲與上海市副市長周波敬酒。（圖／記者林敬旻攝）

為了進一步推廣環境保護，並讓「靚瓶」的質地更加晶瑩剔透，工藝家們捨棄傳統的瓦斯八卦窯，改由再生能源的電極式窯爐，在1,500度的高溫下，淬鍊出高雅多變的精巧成色，加以渲染與沾色的多層次技法，使外觀優美線條與底色相互輝映。「靚瓶」以優雅的環保藝術品姿態，做為2018臺北上海城市論壇的主題─「循環經濟」之紀念，並展現出環境保護與都市發展共容共好的無限可能。

▲台北市長柯文哲與上海市副市長周波互贈紀念品。圖為「靚瓶」。（圖／記者林敬旻攝）

根據上海市提供資料，「千江有水千江月 萬里無雲萬里天」出自宋代禪僧雷庵正受《嘉泰普燈錄卷十八》，是境界極高的佛家偈語。指明月照江和，月光渺渺，無所不映；無雲無遮，晴空萬里，自然總是青天。也寓意新瀞高遠，超凡脫俗。只要心繫兩岸，就一定會晴空萬里。此外，台灣也有一部當代經典文學作品引用了該偈語—《千江有水千江月》，30年來感動了兩岸無數青年男女。

▲台北市長柯文哲與上海市副市長周波互贈紀念品。圖為上海市回贈之墨寶。（圖／記者林敬旻攝）