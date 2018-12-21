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陳思宇陪逛信義區！柯文哲被熊讚「死纏抱緊」　無奈喊：下去領500

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▲▼柯文哲被熊讚纏住不放。（圖／翻攝柯文哲臉書直播）

▲柯文哲被熊讚纏住不放。（圖／翻攝柯文哲臉書直播）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲與觀傳局長陳思宇21日一起開直播，吸引5000多人觀看，陳思宇為了讓市長體驗信義區街景，兩人直接到信義區逛街，民眾瘋搶拍照，中途遇到吉祥物「熊讚」熱情熊抱，一路上纏住不放，讓柯文哲無奈喊「下去領500」。

陳思宇首先在直播中向柯文哲解釋關傳局推廣的政策，柯文哲也透露自己很少逛信義區，接著兩人直接到信義區，過程中談起跨年，柯文哲認為，跨年要到12點，隔天5點還要到總統升旗，升旗完還要健行，「好累喔」、「日子時代太難過了」。

▲▼柯文哲被熊讚纏住不放。（圖／翻攝柯文哲臉書直播）

▲陳思宇陪同柯文哲逛信義區。（圖／翻攝柯文哲臉書直播）

柯文哲還說出跨年卡司「張惠妹要來」，並透露自己有聽過張惠妹的歌，「小時候就聽過她的歌」、「張惠妹出道才20歲我跟你講」，幕僚問他聽過張惠妹什麼歌，他回《BAD BOY》，至於自己曾在跨年唱過《憨人》，柯文哲直言，唱完覺得很沮喪。

陳思宇沿途為柯文哲介紹，包括101大樓、香堤廣場沿路的裝置等等，柯文哲所到之處宛如粉絲見面會，大批柯粉搶拍照，實在太多人要找柯文哲拍照，一度打亂直播，柯文哲在街頭藝人的協助下，再度高唱《堅持》，民眾都相當捧場。

柯文哲在不少景點前面拍照留念，賣萌比愛心，似乎拍照拍上癮，看到耶誕樹還說，「照一下、照一下」，過程中吸引愈來愈多人跟隨，後來連熊讚也加入直播，熊讚熱情抱住市長，展現真正的「熊抱」，柯文哲笑說，「牠已經變無尾熊了」柯離開時，熊讚還向撒嬌，甚至纏住柯文哲不放，讓柯想要逃走，忍不住喊「下去領500」。

▼柯文哲與熊讚比大愛心。（圖／翻攝柯文哲臉書直播）

▲▼柯文哲被熊讚纏住不放。（圖／翻攝柯文哲臉書直播）

▲▼柯文哲被熊讚纏住不放。（圖／翻攝柯文哲臉書直播）

▲熊讚向柯文哲撒嬌。（圖／翻攝柯文哲臉書直播）

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