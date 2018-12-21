影／綠營民調力拱2020年橫掃藍綠　柯文哲：後面不知道什麼陰謀

記者陳家祥／台北報導

到民進黨「新台灣國策智庫」20日民調指出，有近5成民眾挺台北市長柯文哲參選總統，若柯出馬，民進黨及國民黨則都不是對手。對此，柯文哲冷笑說，「民調就是這樣，看看就好」；至於民調顯示會橫掃藍綠，柯則說，「我被藍綠橫掃還差不多」。柯還無奈說，「人家對你好不一定是真的想對你好，後面不知道什麼陰謀。」

針對被民進黨智庫民調結果指出是2020年總統最有力人選，柯文哲冷笑說，「民調就是這樣，看看就好，呵」，接著還說是自己被藍綠橫掃還差不多，表示還是留給晚上call in節目去討論，「我們就不要多做解釋。」

媒體追問，民進黨這樣的民調是否是在擠壓蔡英文，讓她無法好好順利連任？柯文哲說，「我看齁，我也不想再去講太多陰謀論，所以是這樣，人家對你好不一定是真的想對你好，後面不知道什麼陰謀。」

面對媒體接著追問民調顯示國民黨主席吳敦義、總統蔡英文2020年都比不過你，出來必輸？柯文哲想了想，說了句「其實齁」，隨即表示「算了」岔開會提，表示去聽音響好了，「去聽100萬的音響，這是我這次來最主要的目的，歡迎大家來聽那100萬到2000萬的音響」。至於時代力量遭批選前緊貼選後批評？柯則說，「還好啦。」

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）