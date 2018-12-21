姑姑陳靜敏挺何志偉　陳思宇：突顯台灣多元社會

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲派出「柯家軍」前觀傳局長陳思宇出馬競逐立委補選，但因失言諷對手「連勝文們」引來批評；身為陳思宇姑姑的民進黨立委陳靜敏，21日受訪幫陳思宇緩頰，表示她沒辦法選擇自己的出身，但相信她就算出生在一般人家，也可以有一樣好的表現，但仍表態支持黨籍立委補選參選人何志偉。

對此，陳思宇21日下午出席台北國際音響暨藝術大展受訪時表示，台灣一直都是一個很多元的社會，在這幾次的選舉有發現，大家常會講出這票聽孩子的話、這票聽孫子的話，你就會發現在家庭結構裡面，價值跟認同是可以很多元的，「有時候爸爸媽媽支持特定的政黨，小朋友也不一定支持特定的政黨，我覺得這突顯出在不同的家庭裡面會有不同的認同跟價值，這是台灣多元社會很重要很寶貴的一點。」

而目前市府已完成總辭程序，什麼時候下一階段拜票行程？陳思宇笑說，這也是地方媽媽最近很常問的問題，「大家都在想說，我們替你好緊張喔、你什麼時候要來市場、要來地方跟我們見面」；陳說，在交接流程24日結束之後，就會立刻跟大家在地方做見面，也請大家多多支持鼓勵。

媒體追問，外傳不急著辭局長是因為連勝文說在避風頭？陳思宇解釋，這是在公務體系裏本來就是有的一個流程，「就算做總辭你都必須要做事情的交接，這部分的話也是我對自己的期許，我希望把事情都交接完成了，一個有始有終的過程，這一切都是依照相關的流程來。」

▲柯文哲出席2018第39屆台北國際音響暨藝術大展。（圖／記者徐斌慎攝）

▲陳思宇。（圖／記者林敬旻攝）