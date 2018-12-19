雙城論壇／圓山晚宴7點登場　柯文哲、周波致詞互贈禮品

記者蔣婕妤、陳家祥／台北報導

2018台北上海雙城論壇20日正式登場，由上海副市長周波領軍的上海團19日早上搭乘飛機抵台、晚間七點選在台北歷史悠久的圓山飯店舉辦晚宴，周波與台北市長柯文哲現場會致詞並互贈禮品，《ETtoday新聞雲》將透過直播帶您直擊，此外，備受關注的雙城論壇則將於明日正式登場。

台北、上海雙城論壇自前市長郝龍斌任內首辦，至今年年維持「一年上海一年台北」的模式舉行，2018年將邁入第9屆。論壇歷來主題研討都緊扣民生議題，如2017年為「健康城市」，2018年主題則為「循環經濟」，台北市一方由都發局長林洲民主講，主題為「循環經濟在台北市公共住宅建築的實踐」；上海市則由上海市發展和改革委員會副主任周強發表演說，主題為「發展循環經濟一推進城市可持續發展」。

▲雙城論壇上海市政府訪問團抵達松山機場，副市長周波。（圖／記者屠惠剛攝）

北市府發言人劉奕霆日前受訪時指出，今年上海方預計來訪約130位，北市府也將邀請近250位產官學人士，參與人數為歷年之最。搶在主論壇登場前一日，柯文哲將先在圓山飯店宴請上海團，周波與柯文哲將分別在晚宴上致詞並互贈禮物。

晚宴選在歷史悠久的圓山飯店，上海市台辦主任李文輝9日已經先率踩線團場勘，也讓地點提前曝光，李文輝等人均表示對場地很滿意。備受矚目的互贈禮品部分，去年柯文哲飛上海時，晚宴交換禮物由上海市長應勇先行致贈由銀白玉蘭擺飾組成的「金玉滿堂」，因為上海市花就是白玉蘭，柯文哲則回敬世大運編織竹製擺飾燈以及世大運紀念悠遊卡，今年晚宴禮品尚未公開，也讓外界備感好奇。

雙城晚宴菜單提前曝光，菜色名稱討吉利迎客，包含「迎賓四喜到臺北」、「安平烏魚滬客來」等，特別選用陽明山箭筍以及台南安平烏魚子、竹子湖放山雞、東北角九孔等在地食材。此次晚宴也按照慣例邀請議員，先前傳出有議員不滿只有晚宴受邀、沒接到論壇邀請因而不出席，但根據市府名單，包含現任議員國民黨籍的王欣儀、鍾小平，以及無黨籍的陳建銘、李慶元，還有新任議員徐巧芯、苗博雅等共計約20名現任及新科議員將到場，但不見綠營議員出席名單。

▼上海副市長周波、台北市長柯文哲將在晚宴互贈禮品。（合成圖／記者魏有德、湯興漢攝攝）

晚宴落幕後，雙城論壇明（20）將正式展開，舉辦地點同樣為晶華酒店，活動9點開始，會前北市副市長鄧家基、上海市副市長周波將提早抵達會面，活動開始後，由台灣水泥董事長張安平擔任引言人，致詞完後再依序由鄧家基、周波進行開幕致詞，隨後就進入「循環經濟」的主題演講，由林洲民、周強分別發表約15分鐘的短講。而柯文哲預計在10點左右抵達會場，見證簽署合作備忘錄後發表結語致詞。

2018適逢選舉年讓雙城論壇延後舉辦，但不減外界關注，周波19日一早抵台受訪時表示，18年前訪台時對台灣的美食、美景與熱情民眾留下深刻印象，盼這次難得的機會能替兩岸城市交流合作樹立典範，他開心說，「這次一定會有很多收穫，能夠認識更多新朋友、學到更多新知識，來共享發展的成果」。

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