上海文化交流團訪《ETtoday新聞雲》　推兩岸平台合作

▲上海文化交流團參訪《ETtoday新聞雲》，《ETtoday新聞雲》副董事長馬詠睿（左）贈禮予交流團代表，上海社科院文學研究所所長榮躍明。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

適逢2018台北上海雙城論壇舉辦，上海社科院、文化事業管理處等機構組成上海文化交流團今天參訪《ETtoday新聞雲》，了解後者七年來成長為台灣最大網路新媒體的秘訣，雙方還就如何推動兩岸「文化交流＋新媒體」的平台合作機制進行討論，盼擴大交流力度。

今年雙城論壇19到20日在台北舉行，上海有政府、媒體、文化、衛生、環保、學者等多個領域團體代表共135人與會，20日主論壇結束後，上海社科院文學研究所所長榮躍明、研究所辦公室主任任潔等代表，今天特別赴《ETtoday新聞雲》參訪。

▲上海文化交流團參訪《ETtoday新聞雲》。（圖／記者李毓康攝，下同）

《ETtoday新聞雲》副董事長、東森國際大陸事務部執行長馬詠睿在致歡迎詞時表示，《ETtoday新聞雲》成立七年，相當年輕，但已快速發展為台灣最大的網路新媒體平台，與上海合作亦相當密切。

榮躍明指出，現在年輕人「基本上手機就把所有事情搞定」，若能藉由新媒體開展兩岸文化交流，相信「力度更大、效果更好」。他也期待當前上海社科院進行青少年趨勢研究時，可以藉《ETtoday新聞雲》平台進行大數據的合作，以更好的反饋真實情況。

榮躍明說，上海社科院文學所與台灣的表演、藝術團體多有合作，更和竹圍工作室一同推動有20年歷史的「四城文化交流會議」（簡稱四城論壇），在本次來台雙城論壇時，也認為兩岸各具優勢，可透過文學藝術的交流，促進彼此瞭解、認同。

▲榮躍明希望與《ETtoday新聞雲》加深活動，共同促進兩岸交流。

任潔舉今年上海社科院文學研究所推動「2018兩岸青年運河文化之旅」為例，表示透過兩岸高校生、研究生在近一周的行程中一同走訪博物館、文化景點等，不僅能增進交流，還能更好的認識彼此。她也說，大陸年輕人用抖音、台灣玩直播，兩地的交流不能停留於紙質，除實際接觸亦可透過新媒體加大影響力。