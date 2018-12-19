► 雙城論壇／與上海官員同桌　苗博雅穿「台獨」毛衣出席晚宴

記者陳家祥／台北報導

2018台北上海雙城論壇20日登場，台北市政府19日晚間在圓山飯店舉辦晚宴，歡迎宴也邀請不少議員出席，其中，社民黨議員當選人苗博雅在西裝內著寫有「台灣獨立」的毛衣。苗博雅受訪表示，對等跟尊嚴是交流前提，要交朋友一定是要把對方當成獨立個體才有辦法真正交朋友，「我想我們今天來到這邊用和平方式表達態度，也確實證明交流我們可以站著交流，不一定要卑躬屈膝跪在地上，大家都和平理性不會有太大問題。」

▲苗博雅在雙城晚宴穿台獨服裝。（圖／記者陳家祥攝）



苗博雅19日出席雙城論壇歡迎宴時，身著西裝外套，內裡搭配的黑色毛衣上繡有「台灣獨立」等字。她表示，可能自己進場時比較低調沒人注意，但他從頭到尾都是這樣的穿著；此外，他還帶了兩本新國家運動30週年鄭南榕基金會新書《這裡不是一條船》，其中一本送給了同桌的上海台辦聯絡處處長徐晧。

「他還沒打開，我相信如果有打開閱讀的話，可以更了解為什麼台灣年輕世代對於獨立自主這麼有理想與追求。」苗博雅表示，這本書內容是在講述台灣新國家運動從鄭南榕到現在有非常多發展，而這也是交流的目的，來台灣就是要看到中國大陸看不到的自由民主人權，以及了解台灣民意、台灣想法。

「大家要彼此尊重對方是一個獨立個體，才有可能真正交到朋友。」苗博雅表示，身為民意代表，也一定要把投票給我們的人的民意說出來，今天是一個好的開始、好的嘗試，「大家可以知道台灣獨立在台灣與中國交流過程中不是禁忌的詞，不是一講出來就會發生爆炸或可怕的事情，就是一個台灣人表現出來我們的心願。」

至於柯文哲又提兩岸一家親？苗博雅說，兩國是交朋友，不是兩岸一家親，再強調一次，交朋友是好事，前提是互相尊重度方式獨立個體，才有可能是真正交朋友，沒有要為難任何人，既然是交流，那就相互尊重。

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