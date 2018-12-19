雙城論壇／歡迎宴菜單曝光！8道料理諧音「北滬雙城共容共好」

記者陳家祥／台北報導

2018台北上海雙城論壇20將日登場，台北市政府19日舉辦晚宴，桌上佳餚吃什麼也備受矚目。首日洗塵宴在圓山大飯店舉行，北市府準備了8道精緻料理，還取諧音「北滬雙城共容共好」的絕妙好詞，用台灣在地上等食材呈現美食，以饗兩岸貴賓。

▲雙城論壇圓山飯店桌菜菜色。（圖／記者林敬旻攝，下同）

承接晚宴的圓山大飯店表示，自2008年兩岸重啟交流以來，圓山即承接兩岸重要交流活動，其中包括4次兩岸會談，都是在圓山舉行。這次承接2018台北上海城市論壇晚宴，圓山大飯店表示，傾全力以，豐富的經驗、精湛的廚藝、專業的服務，呈現臺灣的在地美食，以饗兩岸貴賓。

▲2018雙城論壇歡迎晚宴菜單。（圖／圓山飯店提供）

歡迎晚宴由主廚葉伯華領軍、掌杓，精心設計充滿濃濃台灣風味的特色佳餚。葉伯華表示，精選多種台灣各地具代表性的在地食材入菜，發揮創意，以地主台北市為例，有陽明山箭筍、竹子湖放山雞以及餐前飲用的木柵鐵觀音茶等。

▲雙城論壇圓山飯店桌菜菜色。（圖／記者林敬旻攝，下同）

此外，餐前交流也準備了周波副市長此行最想吃的珍珠奶茶和鳳梨酥，都是出自圓山自創品牌。晚宴料理包括「迎賓四喜到台北」、「安平烏魚滬客來」、「酥炸雙拼美滋味」、「城中藏有佛跳牆」、「梅山共燒琵琶骨」、「永安石斑融游水」、「共憶干貝燒米糕」及「紅豆鬆糕圓山好」8道料理，不僅菜色出眾，連菜名都暗藏玄機，在台北市政府的巧妙設計下，隱藏「北滬雙城共融共好」的絕妙好詞，也代表圓山慶祝論壇圓滿，以及對貴賓的祝福。

2018年臺北上海城市論壇，柯文哲市長歡迎晚宴料理說明：

迎賓四喜到台北：以柚香白玉、梅汁西紅柿，搭配台北陽明山箭筍、桂花金山南瓜組成開胃四味碟。

安平烏魚滬客來：採用台南安平烏魚子、臺北竹子湖放山雞、東北角九孔、嘉義鹿草秋葵及基隆鯊魚煙作為迎賓拼盤。

酥炸雙拼美滋味：以澎湖現流花枝製成的花枝丸，搭配別具特色的宜蘭糕渣拼盤。宜蘭著名小吃「糕渣」，以玉米粉、剁碎的雞胸肉搭配老母雞高湯不斷的攪拌近20分鐘，待冷卻凝固後裹粉油炸成漂亮的金黃色，是道外酥、內餡如奶酪般口感的特色美食。

城中藏有佛跳牆：主廚選擇以台式佛跳牆呈現，選用南投埔里香菇、臺中大甲芋頭、梨山白菜、臺灣黑豬肉等經典食材，並加入干貝提味，以老母雞湯熬煮5小時，始完成這道湯鮮味美的佛跳牆。

梅山共燒琵琶骨：這道主廚特別研發的創意料理，以價值較高、口感較好的台灣黑豬搭配嘉義梅山陳釀梅子，選用肉質Q軟的豬腱骨，搭配梅子，不但去油膩，酸甜的口感也令人食慾大開，料理鮮美的顏色則是主廚特別加入紅麴的巧思，完成這道色香味俱全的美食。

永安石斑融游水：以高雄永安養殖石斑，搭配苗栗破布子，以及洋蔥等食材一起清蒸，並巧妙的佐以鹹鳳梨醬帶出整道料理的甘甜美味。

共憶干貝燒米糕：手工現炒的台東池上糯米融合圓山自創品牌的干貝燒XO醬，呈現出Q軟彈牙的米糕。

紅豆鬆糕圓山好：圓山遠近馳名的御饌紅豆鬆糕，是蔣夫人宋美齡女士最喜愛的上海甜點，以豐富的材料加上繁複的工序製成，芙蓉色的糕體彈牙、不黏口，多層次的米香、棗泥餡微甜而不膩，是圓山祕製傳承的經典。

▲雙城論壇晚宴選在圓山飯店國宴廳。（圖／記者陳政錄攝）