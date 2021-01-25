1922昨晚「湧9700多通」應答率不夠　陳時中致歉：緊急調度人員回覆

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨晚間宣布緊急回溯部桃相關接觸者，昨晚1922專線也湧入9700多通電話。指揮官陳時中今在記者會上也親自致歉，表示「已經緊急調度人員，下午應答率會回覆90%以上，對於昨晚應答率不夠高表達歉意。」

昨日確診案889、案890因位在部立桃園醫院綠區，指揮中心昨晚間也緊急宣布擴大回溯醫院相關接觸者，整棟大樓列入警戒，只要1月6日至19日有出院的患者，全都依照紅區管理，包括（一）出院病患及其同住者、（二）陪病者及其同住者、（三）案889就醫時相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天。

陳時中表示，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍三大類對象，實施居家隔離14天、隔離期滿採檢及7天自主健康管理措施後，已動員40名同仁致電關懷相關民眾，共計應撥578通，已於昨晚及今日上午全數撥打完畢，針對未能取得聯繫資料之30人，已由警政單位協助蒐集完成，目前逐一聯繫中。

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另外，1922昨晚也有9700多通的電話，陳時中也回應，已經緊急調度人員，早上打到9726通，希望大家打到1922都能夠得到正確訊息，「對於昨晚應答率不夠高表達歉意。」

陳時中強調，上述相關接觸者即起勿外出，全部等候通知，預估會有超過5000人要列居家隔離，相關接觸者若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理，未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）