今晨10.1度！4縣市大雨特報　2縣市非常寒冷

▲今水氣偏多，全台有雨，但主要集中在北部、東半部、恆春半島及中南部山區。（圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天（26日）清晨是這波冷氣團的最低溫時段，本島最低10.1度在新北石碇。由於水氣增多，全台有雨，但主要集中在北部、東半部、恆春半島及中南部山區，部分地區降雨時間較長，直到周六（27日）起冷氣團減弱、水氣稍減，周日（28日）至周一（29日）才會回暖。不過，跨年夜迎風面仍有短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲低溫特報。（圖／中央氣象署）

另外，受到冷氣團影響，中央氣象署針對6縣市發佈低溫特報；東北季風影響，今(26)日基隆北海岸、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率。

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲大雨特報。（圖／中央氣象署）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署）

水氣增多 北東與山區雨勢較持續

氣象署預報員曾昭誠表示，今天（26日）水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，且有局部大雨發生的機率；中南部平地也有零星降雨機會。此外，若溫度及水氣配合，中部、花蓮3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區，有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。

溫度方面，今天清晨中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能再低一些；明天白天北部及宜花高溫約16至18度，中南部高溫約21至23度。離島部分，澎湖陰天16至18度，金門晴時多雲11至17度，馬祖陰時多雲短暫雨9至12度。

▲未來一周氣溫。（圖／氣象署）

周末轉變：冷氣團減弱、回升後再略降

周六（27日）冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，其他地區早晚也涼，苗栗以南日夜溫差大；水氣稍減，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，新竹以南山區仍有零星短暫雨。

周六（27日）溫度預測：低溫全臺12至15度、澎湖17度、金門11度、馬祖10度；高溫北部及東半部19至22度、中南部23至25度、澎湖19度、金門17度、馬祖15度。

周日（28日）至周一（29日）北部及東北部氣溫回升，水氣減少，基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲。

周二（30日）至周四（1月1日）北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼，桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。