　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北20年前跨年卡司被挖　網驚陣容超猛「不寫名字也認得」

▲▼台北20年前跨年卡司被挖　網驚陣容超猛「不寫名字也認得」。（圖／翻攝自Threads）

▲台北跨年卡司2006 VS. 2026。（圖／資料照、北市府，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

台北公布2026跨年卡司，請來南韓女團KARA、韋禮安、蔡健雅等藝人助陣。對此，有網友挖出2006年跨年海報對比，發現20年前陣容超級強大，即便海報上沒標名字，也能一眼認出是誰。

▲▼台北20年前跨年卡司被挖　網驚陣容超猛「不寫名字也認得」。（圖／翻攝自Threads）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北2006跨年海報　網驚呼：沒寫名字也全認得

原PO在Dcard貼出2026、2006台北跨年海報，驚訝20年前的海報畫質竟如此清晰，而且即便沒標註藝人姓名，也每一個都喊得出名字，讓她不禁好奇，如今過了20年，「大家還認得幾個人？」

許多網友紛紛直呼，「2006右邊五位化成灰都認得」、「好慘，2006隨便一個都屌打今年」、「20年前沒寫名字都唸得出來，20年後寫了名字還是唸不出來」、「紅的都跑去開自己的場或是跑對岸了」、「以前沒有智慧手機，反而能認識一堆藝人，現在資訊更方便，反而有的藝人根本沒看過...」

▲▼台北20年前跨年卡司被挖　網驚陣容超猛「不寫名字也認得」。（圖／翻攝自Threads）

網友平反「其實是你們老了」　海報設計歪樓變焦點

不過，也有網友留言平反：「其實是你們老了」、「今年台北卡司算蠻好的了」、「不是今年太差，是以前真的太頂」、「說實在的，不論2006或2026都滿好認的，如果今年的都不認識，可能要想一下自己是不是開始拒絕接受新資訊了」。

其中，還有不少人把焦點放在海報設計上，忍不住留言吐槽：「20年海報設計都同一位嗎」、「不變的是設計都有類似的謎樣感」、「最High新年城用了20年，真有你的台北市」。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柴刀男隨機砍人！吸到腦壞掉　闖超商自摔畫面曝
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
不是黃金！　CNN點名「3種貴金屬」今年漲幅飆破100%
合歡山、玉山都下雪了！水晶宮路段「積雪5cm」　現場畫面曝光
嗆「知道我背後是誰？」小英男孩關4月露面了　低頭銬手傲氣全沒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／2縣市低溫特報　「非常寒冷」跌破10度

英聽二試「2876人拿A」　缺考率11%創6年新高

國文考卷出現「南京紅姐、家寧」　超狂題目曝光！全場笑：太用心

柯文哲被求刑28年半　「沒金流地點時間」館長轟：會有報應的

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

合歡山、玉山都下雪了！水晶宮路段「積雪5cm」　現場畫面曝光

台北20年前跨年卡司被挖　網驚陣容超猛「不寫名字也認得」

「台北站14度以下」　鄭明典提醒重點：實實在在的大陸冷氣團

快訊／玉山今早下雪了！　冷氣團發威最低-5.5℃

雪山「三六九山莊」廠商停工！　建築師嘆：從72歲忙到82歲

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

快訊／2縣市低溫特報　「非常寒冷」跌破10度

英聽二試「2876人拿A」　缺考率11%創6年新高

國文考卷出現「南京紅姐、家寧」　超狂題目曝光！全場笑：太用心

柯文哲被求刑28年半　「沒金流地點時間」館長轟：會有報應的

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

合歡山、玉山都下雪了！水晶宮路段「積雪5cm」　現場畫面曝光

台北20年前跨年卡司被挖　網驚陣容超猛「不寫名字也認得」

「台北站14度以下」　鄭明典提醒重點：實實在在的大陸冷氣團

快訊／玉山今早下雪了！　冷氣團發威最低-5.5℃

雪山「三六九山莊」廠商停工！　建築師嘆：從72歲忙到82歲

加詐騙群組看熱鬧「險噴300萬元」　他曝洗腦過程

快訊／玉山、合歡山降雪！台14甲昆陽-大禹嶺結冰...限掛雪鏈通行

高雄銀樓被惡搞！椅子佈陣點火還拿膠水灌樹　超詭異手法曝光

彈劾案時程曝光！藍白兩度邀請賴清德到院說明　5／19投票

快訊／2縣市低溫特報　「非常寒冷」跌破10度

金惠奫新劇CG太爛全網傻眼！　遭酸「90年代畫質」：尾巴假到尷尬

英聽二試「2876人拿A」　缺考率11%創6年新高

行政院提修法　立委赴陸強制列管、指標官員禁出席中共活動

屏東住宅火警「1長者一度受困」！屋內燒成廢墟　出動34警消搶救

年終晚宴淪千人大逃亡　烈焰吞噬天花板狂燒畫面曝光

【北捷驚魂】捷運北門站驚傳大奔逃　男子敲傘大叫「全車嚇跑」釀1傷

生活熱門新聞

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

今晨10.1度！4縣市大雨特報　2縣市非常寒冷

冷氣團發威　五股10.3℃逼個位數

元旦調漲最低工資月薪29500、時薪196

台北2006跨年卡司被挖　網驚「不寫名字也認得」

玩嘉義一晚2300元　他查高鐵來回2100元傻了

雪山「三六九山莊」廠商停工！　建築師嘆：從72歲忙到82歲

彭啓明戴「智慧眼鏡」開記者會　曝使用AI工具心得：讓自己更聰明

快訊／玉山今早下雪了！　冷氣團發威最低-5.5℃

體壇大咖「抄論文」7年後大逆轉！　輔大拔除教授資格

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

入冬最猛冷氣團　北台灣濕冷今續探10度

台牌行動電源自燃！業者緊急召回：即刻停用

更多熱門

相關新聞

即／松山車站前爆衝突！5人爭執失控1人傷

即／松山車站前爆衝突！5人爭執失控1人傷

台北市松山火車站25日晚間驚傳衝突事件。警方指出，晚間8時許，松山火車站二樓餐廳門口，疑因感情糾紛，一名女子帶著3名友人，與另一名認識的男子發生口角，隨後演變成肢體衝突，現場共5人互毆，造成1人受傷送醫。

2026台中跨年卡司強　交通攻略一次看

2026台中跨年卡司強　交通攻略一次看

陪你過聖誕跨年！悠遊付筆筆賺2%回饋金　連10天溫暖送

陪你過聖誕跨年！悠遊付筆筆賺2%回饋金　連10天溫暖送

北市1226高強度演練　蔣萬安指示納入細胞簡訊

北市1226高強度演練　蔣萬安指示納入細胞簡訊

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

關鍵字：

跨年卡司信義區

讀者迴響

熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

苗博雅嘆「冤案平反比殺人可惡嗎」　舉1例子被戰翻

朱孝天昔自稱「皇帝投胎」：不然哪有那麼多女生伺候我

今晨10.1度！4縣市大雨特報　2縣市非常寒冷

更多

最夯影音

更多
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面