台北20年前跨年卡司被挖　網驚陣容超猛「不寫名字也認得」

記者柯沛辰／綜合報導

台北公布2026跨年卡司，請來南韓女團KARA、韋禮安、蔡健雅等藝人助陣。對此，有網友挖出2006年跨年海報對比，發現20年前陣容超級強大，即便海報上沒標名字，也能一眼認出是誰。

台北2006跨年海報 網驚呼：沒寫名字也全認得

原PO在Dcard貼出2026、2006台北跨年海報，驚訝20年前的海報畫質竟如此清晰，而且即便沒標註藝人姓名，也每一個都喊得出名字，讓她不禁好奇，如今過了20年，「大家還認得幾個人？」

許多網友紛紛直呼，「2006右邊五位化成灰都認得」、「好慘，2006隨便一個都屌打今年」、「20年前沒寫名字都唸得出來，20年後寫了名字還是唸不出來」、「紅的都跑去開自己的場或是跑對岸了」、「以前沒有智慧手機，反而能認識一堆藝人，現在資訊更方便，反而有的藝人根本沒看過...」

網友平反「其實是你們老了」 海報設計歪樓變焦點

不過，也有網友留言平反：「其實是你們老了」、「今年台北卡司算蠻好的了」、「不是今年太差，是以前真的太頂」、「說實在的，不論2006或2026都滿好認的，如果今年的都不認識，可能要想一下自己是不是開始拒絕接受新資訊了」。

其中，還有不少人把焦點放在海報設計上，忍不住留言吐槽：「20年海報設計都同一位嗎」、「不變的是設計都有類似的謎樣感」、「最High新年城用了20年，真有你的台北市」。