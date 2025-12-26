　
大陸 大陸焦點 特派現場

雙城論壇／蔣萬安週日快閃上海　隨團媒體今抵滬備戰

▲▼台北市長蔣萬安2023年率隊訪中國大陸上海市參加雙城論壇，與上海市長龔正（左）見面。（圖／台北市政府提供）

▲圖為台北市長蔣萬安2023年率隊訪上海參加雙城論壇，與上海市長龔正（左）見面。（圖／台北市政府提供）

記者陳冠宇／上海報導

2025台北上海城市論壇（雙城論壇）歷經波折，本週末將在上海登場。受到隨機攻擊事件影響，台北市長蔣萬安決定縮短個人出訪行程、於週日當天快閃上海，其餘行程由副市長林奕華參加。值得注意的是，隨團的台灣媒體並未因此顯著減少，並將於今明兩日陸續抵達上海，為週末採訪展開準備。

為因應19日發生在台北車站、南西誠品商圈的隨機攻擊事件，蔣萬安決定盡可能坐鎮台北，此次為期27日、28日的雙城論壇出訪，他將只出席28日上午的主論壇，當天返回台北；市府主團仍依原訂行程，由林奕華率團於27日出發。

蔣萬安宣布無法全程出席雙城論壇行程之後，北市府緊急聯絡原先報名隨團的各家媒體，詢問是否如期參加。據悉，最後僅有2家媒體退出，另外16家媒體共29位記者仍按原定計劃採訪。其中，自台北出發的記者今日搭乘同班機飛抵上海，駐點記者則於今明兩日相繼抵達。

今年雙城論壇主題訂為「科技改變生活」，預計圍繞「AI與城市發展」為論壇主軸，兩市將簽署「水治理」與「技職教育」兩項合作備忘錄（MOU）。

據目前掌握的最新行程，由林奕華率領的主團明（27）日午間抵達上海浦東機場，隨即搭乘並參訪市域機場聯絡線；下午參訪梅賽德斯奔馳文化中心（大型演唱會場地）、中山醫院元醫療模擬實驗室；晚間參加上海市政府晚宴（閉門）、參訪徐匯濱江西岸夢中心。

重頭戲於後天（28日）登場，蔣萬安一行在與上海市政府代表進行約15分鐘的會晤之後，將參加上午11時的主論壇，主論壇流程包括：成果發表、致詞、主題演講、簽署合作備忘錄。

28日下午，主團將前往分論壇致意，分論壇主題為軌道交通、健康樂齡、科技醫療。隨後，主團前往參訪上海動物園，將參觀黑腳企鵝（台北贈上海）環境、探視小貓熊（上海贈台北）。傍晚進行北市府與台商座談會之後，主團返回台北。

北市捷運進行高強度演練　蔣萬安：將購電擊棒、制伏棍強化維安

台北市政府今（26日）下午1時，在台北捷運市政府站正式辦理高強度危安事件實兵演練，台北市長蔣萬安親自抵達現場視察。演練會後，蔣萬安受訪表示，經過這次事件後，北市府預計採購相關的安全設備，不管是電擊棒或者是制伏棍，都會持續地來全面檢視，如果有需要相關的設備，都會盡全力地讓它配置完成。

北市1226高強度演練　蔣萬安指示納入細胞簡訊

傳雙城論壇被要求表態「友中」　蔣萬安回應了

北市26日舉行高強度演練　蔣：業者櫃位也納入

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

