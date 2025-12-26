南韓前總統尹錫悅遭求刑10年　檢方：犯行重大毫無悔意





▲南韓前總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓前總統尹錫悅2024年宣布緊急戒嚴引爆風波，獨立檢察組26日在首爾中央地方法院針對其涉嫌妨害執行逮捕令、侵犯國務委員權利等罪名，正式請求判處10年有期徒刑。這也是尹錫悅出庭受審以來，獨立檢察組首度提出量刑建議，並稱尹錫悅犯行重大，毫無悔意，因此從重求刑。

韓聯社報導，獨檢組針對不同罪名分別提出量刑建議，妨害執行逮捕令5年，涉嫌侵犯內閣成員權利、向外媒提供虛假資訊、銷毀手機紀錄3年，事後補辦戒嚴文件2年。

獨檢組檢察官助理樸億洙表示，尹錫悅隱瞞自身犯罪行為並使其合理化，「將國家機關據為己有，構成重大犯罪」，不僅未正視問題，且在調查與審理過程並未表現出任何反省或歉意，一心企圖掩蓋其不法行為。

獨檢組稱，尹錫悅曾以「改革帝王式總統制」為名進行總統辦公室搬遷，但在行使權力過程中完全無視總統權力制衡機制；此外，尹錫悅從自身利益出發進行相關行為，嚴重破壞國家法治秩序，給曾經信任他的國民造成巨大傷害，即使面臨審判，被告仍反覆主張戒嚴的合理性。

中央社引述檢方說法指出，尹錫悅把警護處公務員私兵化，有組織阻止逮捕令執行，這類行為前所未有，求處較量刑標準更重的5年徒刑。

當天身著深藍西裝的尹錫悅神情凝重出庭，全程聆聽檢方量刑意見並就程序問題提出異議。此前，法院已經預告會在2026年1月16日進行宣判；另外由首爾中央地方法院刑事審判第25合議庭審理的帶頭發動內亂案，預計1月初結束辯論，並於2月作出一審判決。