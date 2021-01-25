民眾瘋買防疫保單！陳時中嘆「不太划算」：風險千分之一都不到

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎疫情已經延燒超過一年，最近因為部立桃園醫院疫情擴大，不少人都在搶買防疫保單，指揮官陳時中今在記者會被問及對防疫保單的看法，他直言「這是商業行為，公司會對我的講法不是很滿意，我覺得不太划算啦！風險千分之一都不到。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

防疫保單主打保費500元，只要被匡列居家檢疫、居家隔離、集中檢疫等，就可請領10萬元保費，收件到今天下午5點，民眾也排隊搶保。對此，陳時中表示，保險倍數是200倍，但風險可能千分之一都不到，效益200倍聽起來不錯，但風險沒那麼大，「不過以這樣的保單，萬一被居家隔離，沒有後顧之憂，也是好事情。」

指揮中心昨晚間緊急宣布擴大回溯醫院相關接觸者，整棟大樓列入警戒，只要1月6日至19日有出院的患者，全都依照紅區管理，包括（一）出院病患及其同住者、（二）陪病者及其同住者、（三）案889就醫時相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，指揮中心昨晚也已撥出578通電話，相關接觸者也會持續聯繫。

▼台產險針對新冠肺炎所推出的防疫保單，一推出就受到民眾歡迎，掀起一波搶購熱潮。在保單1/25最後銷售日當天，台產險總公司外又聚集一批搶搭保單末班車的搶購民眾。（圖／記者湯興漢攝）