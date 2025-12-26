台鐵集集線明年1/5鳴笛復駛　 首班彩繪列車啟程

▲台鐵集集線明年1/5起復駛，並推出彩繪列車。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

歷經4年多整建修復，台鐵集集支線將自115年1月5日起恢復通車至集集站。為慶祝復駛，推動地方鐵道觀光，首列集集線專屬彩繪列車將於復駛日首度亮相。

集集線水里段於110年8月受天災影響發生嚴重崩塌，導致隧道與鐵軌受損而封閉通行，台鐵公司於113年5月展開隧道及邊坡工程，並同步進行受災邊坡、隧道及路線整治作業，強化基礎設施並提升行車安全。

集集線在歷經4年修復後，明年1月5日起復駛，台鐵將與交通部觀光署日月潭風景區管理處、南投縣集集鎮公所，以及地方商家與旅遊業者合作，推出相關復駛系列活動。

台鐵公司表示，配合集集線復駛，此次活動最大亮點，集集鎮公所邀請地方藝術家洪易設計集集線彩繪列車。該列車以集集線在地元素為設計主軸，將於復駛當日首度亮相，作為復駛首班列車行駛。

台鐵公司指出，114年12月29日上午9時起，將於台中站指定7號窗口販售「彩繪專開列車大禮包」，每份售價399元，內容包含集集站紀念月台套票、台中至集集間彩繪列車單程乘車券及專屬夾鏈包，限量150份，售完為止。購買禮包的旅客，可於115年1月5日搭乘首班復駛彩繪列車前往集集站，參與復駛相關活動。