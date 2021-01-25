快訊／指揮中心擴大回溯撥出578通電話　30人還未聯繫上！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨宣布擴大回溯醫院相關接觸者，昨晚共計撥出578通通知電話，已於昨晚及今日上午全數撥打完畢，針對未能取得聯繫資料有30人，已由警政單位協助蒐集完成，目前逐一聯繫中。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

昨日確診案889、案890因位在部立桃園醫院綠區，指揮中心昨晚間也緊急宣布擴大回溯醫院相關接觸者，整棟大樓列入警戒，只要1月6日至19日有出院的患者，全都依照紅區管理，包括（一）出院病患及其同住者、（二）陪病者及其同住者、（三）案889就醫時相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天。

陳時中強調，上述相關接觸者即起勿外出，全部等候通知，預估會有超過5000人要列居家隔離，相關接觸者若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理，未完成14天居家隔離者，將持續完成居家隔離後，再安排採檢。

▼因應擴大回溯醫院相關接觸者居家隔離措施，民眾詢問度最高的4大QA。（圖／指揮中心）

其他人還看了...

1922專線被打爆！人力急增至213人 接了1.2萬多通

快訊／曾去八德區大湳市場、全聯！ 案889、890詳細足跡曝光

1922昨晚「湧9700多通」應答率不夠 陳時中致歉：緊急調度人員回覆

部桃感染「原訂2/4觀察期」恐延後 陳時中鬆口認：現在有新變化！

醫急呼籲「高鐵該禁賣自由座、飲食」 陳時中：這兩天會討論

感染源不明⋯案889、890去過「全聯八德東勇店」！業者回應了

案889、890「足跡有看病、打乒乓球」 醫院接觸者、球友都匡列

防疫新規！全聯：桃園全門市「暫停開放休息區、公用廁所」 微波爐也禁用

5000人隔離「以家戶為單位」！陳時中：會展開關懷服務

部桃驚爆百名主管聚餐「同日案838醫發病」 採檢結果出爐

部桃回溯患者擴及雙北！指揮中心曝「縣市分佈」多數人都在桃園市

桃園龍安派出所女警發燒「20警隔離」 指揮中心：只有喉嚨癢

部桃風暴已有2991人「即刻隔離」還會再增加 有疫情來最大規模

民眾瘋買防疫保單！陳時中嘆「不太划算」：風險千分之一都不到

趕回台過年！桃機爆返鄉潮「7天估2.1萬人」 居檢人數1/27達高峰

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來