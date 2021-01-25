英機構預測：日本東奧後群體免疫　新冠疫苗恐被美國卡位搶先

▲東京奧運。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本首相菅義偉25日表示，爭取在6月獲得全民數量的新冠疫苗。但英國倫敦科學數據分析公司Airfinity指出，日本要透過大規模接種疫苗計畫來達到群體免疫，這要等到10月才可能發生，也就是東京奧運會落幕2個月後，且已採購的疫苗可能被美國政府搶先卡位使用，因輝瑞藥廠並沒有足夠多的疫苗提供給所有已簽約採購國家。

綜合路透、共同社報導，日本現已自知名藥廠輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna Inc）及阿斯特捷利康（AstraZeneca Plc）採購3.14億劑新冠疫苗，提供境內1.26億人口施打，是亞洲區鎖定疫苗數量最多的國家。25日上午，菅義偉在眾院預算委員會稱，將極力爭取在6月之前確保全民所需的疫苗數量。

但全球其他各地接收新冠疫苗的狀況，讓人懷疑日本獲得疫苗的時間表能否照著原定計畫來走。英國倫敦科學數據分析公司Airfinity創辦人漢森（Rasmus Bech Hansen）坦言，日本接種計畫初期仰賴輝瑞疫苗，但未來有可能面臨疫苗先被美國政府收回使用等狀況，因輝瑞如今並沒有足夠多的庫存提供給所有已簽約採購的國家。

▲東京一處展覽會場的工作人員戴上防疫面罩。（圖／路透）

「美國為了實現防疫目標，還需要1多億劑疫苗，在這之中可能有一大部分來自日本這一塊」，漢森進一步表示，如今日本在疫苗接種這一塊已經慢了許多，可能要到今年10月左右，也就是奧運結束後2個月，才能達到疫苗接種率75%的群體免疫基準。

輝瑞及日本衛生部尚未對此預測做出回應。但分析指出，這對菅義偉來說是一大打擊，因為他曾承諾會在2021年中提供足夠疫苗給國人施打。

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