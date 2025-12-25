彭啟明戴「智慧眼鏡」開記者會　曝使用AI工具心得：讓自己更聰明

▲彭啓明走在時代尖端，善用智慧眼鏡、Gemini 3、NotebookLM等AI軟硬體。（圖／記者許敏溶攝）

AI（人工智慧）浪潮席捲全球，各種AI軟硬體也融入民眾生活。環境部長彭啓明走在時代尖端，日前戴著「智慧眼鏡」現身記者會，展示直播與處理公務等功能，更坦言已離不開Gemini 3、NotebookLM、ChatGPT等AI工具，利用上述工具讀報告、整理數據與進行分析，並製作簡報，讓自己可以更聰明且有效率完成工作。

彭啓明日前戴著「智慧眼鏡」現身記者會，引發媒體關注。彭啓明說，還沒到環境部工作前，就使用Meta Quest 頭戴式裝置，深信這是未來，也曾使用上述工具工作，遺憾的是只能戴30分鐘，無法像一般工作一樣長時間配戴。去年 Meta 智慧眼鏡出來後，就請友人到美國買了一套給我，使用後覺得很棒，後來自己還配了近視鏡片，這副智慧眼鏡可以直播、接電話，連運動時也可接電話，更可以和AI對話。

科技日新月異，彭啓明表示，最新的Meta眼鏡已經問世，要價二萬，但鏡片上可以顯示訊息，感覺使用上更方便，因為自己近視，若在美國購買，要配近視眼鏡得先看眼科並取得處方箋，拿到近視度數後再去買，這樣非常麻煩，但自己仍然很期待最新的智慧眼鏡。

除了智慧眼鏡，彭啓明也是熱門AI軟體的重度使用者，目前使用NotebookLM、Gemini 3、ChatGPT等AI軟體，占比各約4：3：1，剩下2成則是其他各種AI軟體。

彭啓明說，最早使用AI軟體是ChatGPT，但最近用最多則是NotebookLM、Gemini 3，因為NotebookLM 是由Google DeepMind 推出的AI 筆記助理，可以幫助他讀報告、整理數據與進行分析比較，並製作簡報檔。隨後彭啓明也展示利用NotebookLM，製作歐盟每年在食物浪費造成1320億歐元代價的簡報檔。

彭啓明也分享自己使用AI工具經驗，他說，目前Gemini 3比ChatGPT好用，而且是完勝，現在在周末時利用Gemini 3整合各司署的活動資訊，再給部內同仁看，激發大家創意與想法，對各司處的工作助益良多，也讓自己可以更聰明且有效率完成相關工作，也建議大家面對AI時代的科技快速變遷，要善用並擁抱新科技，轉化為工作上的得力助手。