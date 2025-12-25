　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彭啟明戴「智慧眼鏡」開記者會　曝使用AI工具心得：讓自己更聰明

▲▼彭啓明善用AI軟硬體，包括智慧眼鏡、Gemini 3、NotebookLM等。（圖／記者許敏溶攝）

▲彭啓明走在時代尖端，善用智慧眼鏡、Gemini 3、NotebookLM等AI軟硬體。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

AI（人工智慧）浪潮席捲全球，各種AI軟硬體也融入民眾生活。環境部長彭啓明走在時代尖端，日前戴著「智慧眼鏡」現身記者會，展示直播與處理公務等功能，更坦言已離不開Gemini 3、NotebookLM、ChatGPT等AI工具，利用上述工具讀報告、整理數據與進行分析，並製作簡報，讓自己可以更聰明且有效率完成工作。

彭啓明日前戴著「智慧眼鏡」現身記者會，引發媒體關注。彭啓明說，還沒到環境部工作前，就使用Meta Quest 頭戴式裝置，深信這是未來，也曾使用上述工具工作，遺憾的是只能戴30分鐘，無法像一般工作一樣長時間配戴。去年 Meta 智慧眼鏡出來後，就請友人到美國買了一套給我，使用後覺得很棒，後來自己還配了近視鏡片，這副智慧眼鏡可以直播、接電話，連運動時也可接電話，更可以和AI對話。

科技日新月異，彭啓明表示，最新的Meta眼鏡已經問世，要價二萬，但鏡片上可以顯示訊息，感覺使用上更方便，因為自己近視，若在美國購買，要配近視眼鏡得先看眼科並取得處方箋，拿到近視度數後再去買，這樣非常麻煩，但自己仍然很期待最新的智慧眼鏡。

▲▼彭啓明善用AI軟硬體，包括智慧眼鏡、Gemini 3、NotebookLM等。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼彭啓明利用Gemini 3、NotebookLM等AI軟體，製作相關簡報與整理報告。（圖／彭啓明提供）

▲▼彭啓明善用AI軟硬體，包括智慧眼鏡、Gemini 3、NotebookLM等。（圖／記者許敏溶攝）

除了智慧眼鏡，彭啓明也是熱門AI軟體的重度使用者，目前使用NotebookLM、Gemini 3、ChatGPT等AI軟體，占比各約4：3：1，剩下2成則是其他各種AI軟體。

彭啓明說，最早使用AI軟體是ChatGPT，但最近用最多則是NotebookLM、Gemini 3，因為NotebookLM 是由Google DeepMind 推出的AI 筆記助理，可以幫助他讀報告、整理數據與進行分析比較，並製作簡報檔。隨後彭啓明也展示利用NotebookLM，製作歐盟每年在食物浪費造成1320億歐元代價的簡報檔。

彭啓明也分享自己使用AI工具經驗，他說，目前Gemini 3比ChatGPT好用，而且是完勝，現在在周末時利用Gemini 3整合各司署的活動資訊，再給部內同仁看，激發大家創意與想法，對各司處的工作助益良多，也讓自己可以更聰明且有效率完成相關工作，也建議大家面對AI時代的科技快速變遷，要善用並擁抱新科技，轉化為工作上的得力助手。

12/22 全台詐欺最新數據

447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

廢死聯盟被灌爆！　執行長「貼2篇文」16字洩心聲
台灣驚傳有人A「記憶體回扣」　三星突擊開鍘
知情人士：張文相當捍衛自身權益　當兵、保全都因1認知離職
冷氣團滑梯式降溫！3高山追雪有望　2地區探7.5度低溫
張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

彭啓明AI智慧眼鏡Gemini、NotebookLM

