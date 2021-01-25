　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

部桃驚爆百名主管聚餐「同日案838醫發病」　採檢結果出爐

記者賴文萱／台北報導

部立桃園醫院群聚感染事件，指揮中心24日宣布有5000人需要居家隔離，創下防疫以來的新高紀錄。不過，有知情人士爆料，1月9日部桃有超過100名中高階主管出席餐會、打高爾夫球，當時案838醫師已經發病，擔心可能會出現防疫破口。對此，指揮中心發言人莊人祥回應，當時具有傳染力的案838、案839都沒有參加，參加者也都有做採檢，沒有任何人有陽性，因此那次聚會沒看到有任何傳染的跡象。

▲衛生福利部桃園醫院20日出動救護車清空院內病患。（資料照／記者林敬旻攝）

▲部桃20日出動救護車清空院內病患。（資料照／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

據媒體報導，1/9部桃餐會是每年例行的共識營，主要是討論未來的工作方向，但當時案838醫師已經發病，恐造成防疫破口。

指揮中心發言人莊人祥表示，這場餐會雖然辦在高爾夫球場，但沒有打高爾夫球，且那時候有傳染力的案838、案839並沒有參加共識營。另外，針對有參加聚會者都已做採檢，沒有任何人有陽性，所以那次沒看到有任何傳染的跡象。

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

▲部桃急診室外的檢疫所。

前立委林靜儀醫師表示，這次對抗疫情不是只有桃園的事，而是全國，「其他民眾請戴口罩勤洗手少群聚，兩個星期忍耐一下才能安心過春節」。

台大名醫施景中也在臉書PO文力挺醫護，內容提到，桃園的醫護人員都有心理準備，準備共赴國難，某醫學中心也緊急購入大型貨櫃屋，要當成戶外門診使用，確實做到分艙分流，大家都已經準備好了，「如果你還是覺得指揮中心抗疫沒有邏輯，那來一趟桃園吧，一定會讓你瞠目結舌。我們兄弟說，『現在不動起來，以後會後悔啊』，他們真的準備好了。」

ET快訊
牛年國運籤出爐！　籤詩揭「疫情緩解時間點」
中山女高生學測「老鼠爬上身」倒地崩潰　大考中心回應了
獨／京華城乾屍案揭密！家屬控包商害命　聽到1件事沉默了
快訊／韓歌手被發現倒花圃全是血　得年29歲
民眾瘋買防疫保單　陳時中嘆「不太划算」曝實際風險
部桃風暴已有2991人「即刻隔離」　疫情以來最大規模

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中居家檢疫台商7次違規外出　市府重罰百萬！不准領防疫補償金

確診者曾赴「大湳市場、全聯八德東勇店」！預計1週完成2階段消毒

吳斯懷問5000人隔離「過年誰買菜」　醫護怒：你肚子餓了想哭？

全聯買「超夯餅乾」！她結帳驚見價格嚇傻　婆媽嗨翻：快囤貨

長輩堅持辦喜宴「霸氣砸20萬」　訂婚秒反悔！新人傻眼：每月還1萬

部桃回溯匡列隔離人數暴增　台中慈濟26日起刷健保卡入院

部桃擴大回溯「已統計2265人」　1048名出院者、1217名陪病及同住家人

確診者來過　moominlu bakery全面消毒：2月中以前不開放到店取貨

學測寫到一半「老鼠跳到脖子」女同學慘叫　大考中心回應了

不斷更新／部桃擴大隔離5000人！全台各縣市回溯人數一次看

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

婦逛賣場「手指督進去」撥弄櫻桃　一次拆3盒！1分鐘翻攪片掀眾怒

嗆警三字經！醉男1分鐘遭側摔3次 妻尖叫阻撓...兒大喊：我要錄影

鄭容和邊踩腳踏車邊開唱「真的好累XD」　粉絲點《Checkmate》..中文詞都記得！

泱泱超敢玩！雲霄飛車全程不尖叫　工作人員一起挑戰...玩到崩潰

日達人教做羊毛氈「天竺鼠車車」 還原4角色致敬原作！網讚超精細

台中居家檢疫台商7次違規外出　市府重罰百萬！不准領防疫補償金

確診者曾赴「大湳市場、全聯八德東勇店」！預計1週完成2階段消毒

吳斯懷問5000人隔離「過年誰買菜」　醫護怒：你肚子餓了想哭？

全聯買「超夯餅乾」！她結帳驚見價格嚇傻　婆媽嗨翻：快囤貨

長輩堅持辦喜宴「霸氣砸20萬」　訂婚秒反悔！新人傻眼：每月還1萬

部桃回溯匡列隔離人數暴增　台中慈濟26日起刷健保卡入院

部桃擴大回溯「已統計2265人」　1048名出院者、1217名陪病及同住家人

確診者來過　moominlu bakery全面消毒：2月中以前不開放到店取貨

學測寫到一半「老鼠跳到脖子」女同學慘叫　大考中心回應了

不斷更新／部桃擴大隔離5000人！全台各縣市回溯人數一次看

台中居家檢疫台商7次違規外出　市府重罰百萬！不准領防疫補償金

新台幣豬羊變色！尾盤升值變貶值　收在28.391元

3天狂降7kg！50歲泰國移工拳王敗給徒弟　精神贏得全場尊重

秀智演唱會全場「肩帶外露」好尷尬　穿大削肩緊身洋裝熱舞

確診者曾赴「大湳市場、全聯八德東勇店」！預計1週完成2階段消毒

中印又傳衝突「20解放軍受傷」　胡錫進：印媒編造「做夢呢吧？」

操盤勞動基金炒股遭逮稱「不記得」　前勞金局組長游迺文延押2月

吳斯懷問5000人隔離「過年誰買菜」　醫護怒：你肚子餓了想哭？

大連氣爆造3死8傷　疑瓦斯管線破裂外洩釀禍

3D遊戲續航達8hr！外媒實測S21 Ultra電力　比12 Pro Max還強

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

生活熱門新聞

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

桃園龍安派出所　3隔離＋13自主管理

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

不斷更新／全台各縣市回溯隔離人數一次看！

下波極冷時間曝　最低溫急探8°C

強烈冷氣團報到時間曝！　「先濕後乾」凍3天探9度

他千字轟「台灣不禁出國」網推爆

連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐

隔離5000人！醫預言「最恐怖時間點」

SARS殉職護理長遺屬揭17年血淚示警

更多熱門

相關新聞

桃機爆返鄉潮！7天估進2.1萬人

桃機爆返鄉潮！7天估進2.1萬人

衛福部桃園醫院群聚染疫風暴持續延燒，時間又將近農曆過年，桃園機場近日人潮爆滿，大批台商返台想跟家人團聚，入境旅客人數明顯大幅增加。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，7天大概會進來2萬1000人，預估到27日會達到居家檢疫人數高峰，大概在5萬人上下。

部桃風暴已有2991人「即刻隔離」

部桃風暴已有2991人「即刻隔離」

指揮中心昨「撥578通電話找人」　526人都在桃園市！

指揮中心昨「撥578通電話找人」　526人都在桃園市！

高鐵禁賣自由座、飲食？這兩天有答案

高鐵禁賣自由座、飲食？這兩天有答案

1922昨晚「湧入9700多通電話」　陳時中致歉：緊急調度人員回覆

1922昨晚「湧入9700多通電話」　陳時中致歉：緊急調度人員回覆

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19影音

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

桃園龍安派出所　3隔離＋13自主管理

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

《玩很大》未播先道歉！

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

「國民女友」送見面禮遭打槍　黃秋生拒收秒回：我不吃！

快訊／搶買「防疫神單」排隊奇景再現！　婦人：好怕買不到

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

等304天見到楊丞琳！李榮浩：韭菜盒子吃4個

不斷更新／全台各縣市回溯隔離人數一次看！

獨／鴻海開企業避桃第一槍！　住桃園員工規定在家上班

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

更多

最夯影音

更多
打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面