部桃驚爆百名主管聚餐「同日案838醫發病」　採檢結果出爐

記者賴文萱／台北報導

部立桃園醫院群聚感染事件，指揮中心24日宣布有5000人需要居家隔離，創下防疫以來的新高紀錄。不過，有知情人士爆料，1月9日部桃有超過100名中高階主管出席餐會、打高爾夫球，當時案838醫師已經發病，擔心可能會出現防疫破口。對此，指揮中心發言人莊人祥回應，當時具有傳染力的案838、案839都沒有參加，參加者也都有做採檢，沒有任何人有陽性，因此那次聚會沒看到有任何傳染的跡象。



▲部桃20日出動救護車清空院內病患。（資料照／記者林敬旻攝）

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據媒體報導，1/9部桃餐會是每年例行的共識營，主要是討論未來的工作方向，但當時案838醫師已經發病，恐造成防疫破口。

指揮中心發言人莊人祥表示，這場餐會雖然辦在高爾夫球場，但沒有打高爾夫球，且那時候有傳染力的案838、案839並沒有參加共識營。另外，針對有參加聚會者都已做採檢，沒有任何人有陽性，所以那次沒看到有任何傳染的跡象。

▲部桃急診室外的檢疫所。

前立委林靜儀醫師表示，這次對抗疫情不是只有桃園的事，而是全國，「其他民眾請戴口罩勤洗手少群聚，兩個星期忍耐一下才能安心過春節」。

台大名醫施景中也在臉書PO文力挺醫護，內容提到，桃園的醫護人員都有心理準備，準備共赴國難，某醫學中心也緊急購入大型貨櫃屋，要當成戶外門診使用，確實做到分艙分流，大家都已經準備好了，「如果你還是覺得指揮中心抗疫沒有邏輯，那來一趟桃園吧，一定會讓你瞠目結舌。我們兄弟說，『現在不動起來，以後會後悔啊』，他們真的準備好了。」