還原「北門站全車奔跑」只能跟著跑！乘客跌倒壓身上　1狀況很危險

台北捷運北門站25日晚間發生旅客奔逃騷動，原因是一對母子搭車時，40多歲的兒子疑因碰撞恐慌症，情緒激動持傘敲打玻璃，造成其他乘客誤會。就有一名在車廂內的乘客發文表示，她當時看見很多人迎面奔跑，「你只能跟著跑，因為你不跑就會被推擠」，但也因此，有些人被絆倒、跌倒。

▲原PO透露，當時大家都在跑，她也只能跟著跑。（圖／@bibibobo_0828授權引用，下同）

女乘客還原車廂內狀況 「你只能跟著跑」

一名女網友在Threads上發文表示，關於昨天北門站事件，她正好就在車廂內，「那畫面真的好可怕，也好難過」。當晚她與男友剛從西門站上車不久，車廂內突然出現騷動，接著就看到大量乘客迎面狂奔而來，夾雜著驚慌失措的聲音。

原PO形容，當下幾乎沒有選擇，只能跟著人群跑，因為「你不跑就會被推擠。」在混亂中，她不慎被前方旅客掉落的物品絆倒，接著「一個、兩個人踢過我的身體」，甚至有人跌倒壓在她身上，而男友也被人潮卡在另一側，只能不斷焦急詢問她是否平安。

原PO網友坦言，倒地那一刻，她腦中浮現最壞的念頭，「我們卡在這裡這麼久，要是真的有什麼人，那肯定要追上來了。」到後來，因為後面太多人跌倒卡住，所以沒有人再壓上來，她便趕快爬起來，繼續往前。

列車進站後，車門一開，眾人蜂擁而出。原PO一度猶豫是否該下車，但仍選擇隨人群逃離。逃生門一推開，乘客們便一起衝上去，當時其實沒有再發生什麼事情，但每個人都很害怕，也不敢大意，只想著先往外跑再說。

跑出站外 大家互問「到底發生什麼事」

直到跑出站外，原PO看到警車、消防車與救護車到場，大家才彼此詢問「到底發生什麼事」，結果卻沒有人能說出確切原因。原PO透露，她是從小搭捷運長大的台北人，以前在捷運上，如果有類似狀況，大家多半是往旁邊靠，但這次卻是這樣奔跑，「真的很危險」。

原PO坦言，她深知大家不是故意的，也都很害怕，「如果你也在現場就知道，那是本能的反射動作，可是這樣真的會造成很多人受傷。」回家後，她也留意到自己身上都因被踢傷而紅腫，「但比起這些，現在內心更害怕的是，之後到底該怎麼辦？我們要怎麼做才能好好因應這樣的事情」。

網友提到「踩踏」的危險性

貼文曝光後，不少網友都提到「踩踏」的危險性，「結果一群人被一個拿傘的嚇到集體狂奔導致踩踏」、「謝謝你半夜還發文，希望能大家能研究學習該如何避免摔倒踩踏」、「這次根本不知道發生什麼事就跑，確實很有危機意識，但反而會讓更多人受傷」、「所以才在說之前很多人批評民眾沒有警覺心，但警覺心過度也會產生恐慌奔逃踩踏的情況，其實也很危險，也容易被歹徒利用來製造事端」。

