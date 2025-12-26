　
    • 　
>
雪山「三六九山莊」廠商停工！　建築師嘆：從72歲忙到82歲

▲▼三六九山莊。（圖／翻攝雪霸國家公園網站）

▲三六九山莊裝修前狀況。（圖／翻攝雪霸國家公園網站，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

三六九山莊一直是登山客前往雪山、聖稜線的重要基地，和玉山排雲山莊、奇萊天池山莊齊名。如今，這座知名高山避風港的重建工程卻爆發停工危機，原定明年九月底完工的計畫充滿變數，讓山友們憂心忡忡。

工程卡關　進度無限延後
坐落在海拔3150公尺的三六九山莊，重建工程原本預計明年秋天就能結束。不料最近卻因為包商提出履約調解，進度陷入無限期延宕。這一消息對長年攀爬雪山、熟悉聖稜線的山友們來說，簡直像晴天霹靂。負責重建設計的建築師吳夏雄也是資深山友，他在臉書分享，自己這十年來的努力眼看要付諸流水，心情非常複雜。

吳夏雄透露，他原本打算和布農族朋友共度聖誕，沒想到卻突然接到緊急通知，要他馬上回台北參加公共工程委員會會議。原來，承包商以各種理由，要求工程會出面調解，讓他感到很無奈。

▲▼三六九山莊。（圖／翻攝雪霸國家公園網站）

▲三六九山莊裝修後外貌，3D示意圖。

雙方互指難題　工期遙遙無期
這項工程已經發包四年，至今只完成單軌運輸車道。廠商多次以高山環境嚴峻、氣候惡劣、材料運補困難為由，希望能降低標準甚至要求變更設計，甚至提出要解約。吳夏雄強調，全部設計圖和現場狀況都公開透明，投標前業者應該都很清楚條件。沒想到包商在施工中一再提出新要求，現在還要調解，讓他懷疑對方已失去繼續施工的意願，自己十年心血可能全數泡湯。

對此業者指出，三六九山莊離登山口有七公里，主要靠直升機空運物資，但德安航空退出台灣後，民用直升機無法投入，改用單軌運補又有限制。像山莊設計要用十幾公尺長的鋼材，但單軌一次只能運六公尺長的材料，根本無法運到現場。他們曾建議改設計用兩段鋼材銜接，卻被否決，還有雪管處常常延遲付款，讓他們士氣大減。

雪管處表示理解廠商的辛苦，包商反映的困難都依法扣除工期，盡量協助分擔風險。雪管處補充，目前案件已進入調解程序，會在公平合理的法律基礎下尋求最佳解方。

12/23 全台詐欺最新數據

三六九山莊

