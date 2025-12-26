日本限定！涮乃葉年底悄推「松葉蟹吃到飽」　台人讚：2人吃130隻

▲日本涮乃葉才有的限定活動。（圖／翻攝自X）



記者施怡妏／綜合報導

年底到了，許多人早已搶好機票、訂好飯店，準備飛去日本好好放鬆，享受美食、美景，旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」透露，日本人氣鍋物連鎖品牌「涮乃葉」每到年底，會悄悄推出「松葉蟹吃到飽」活動，每人只要1萬日圓，經濟又實惠，貼文曝光，台灣人大讚，「兩個人吃了130隻，吃真的很爽！」

松葉蟹吃到飽 只要1萬日圓

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」在粉專發文，分享日本旅行小知識，不知道從什麼時候開始，「涮乃葉」每到年底，都會推出松葉蟹吃到飽的活動，默默將這項活動變成年末傳統，

粉專指出，這份奢華吃到飽方案，每人價格大約在8000多日圓，加上消費稅與鍋底等額外費用後，整體價格約1萬日圓（約新台幣2012元），由於價格太划算了，受到很多人歡迎。

貼文曝光，有吃過的台灣人表示，「這個方案沒辦法預約，只能現場排，去吃完真的很爽，但暫時不會想吃螃蟹了」、「超棒，兩個人吃了130隻腿」、「兩個人60隻，但其實有點來不及退冰，後來送來的都偏鹹（還硬硬的有碎冰）」、「前幾天才去吃了，吃到目前應該有陣子不敢吃蟹了」。

其他網友留言，「宣傳說今年比去年多了300萬枝蟹腳，應該能多撐幾天才賣光」、「照這個肉質來看，一萬元也是很划算了，還是剝好殼的」、「竟然都幫忙剝好蟹腳殼，太貼心了」、「是個好理由可以再衝日本」、「上次出差平日晚餐，一堆本地人也是排隊在吃涮乃葉，等了一個多小時才等到位置」。