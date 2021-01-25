台南市居家檢疫猝死個案　檢體送驗初步排除新冠肺炎

▲台南市衛生局指出，台南市出現一例居家檢疫猝死個案，經檢驗初步排除COVID-19相關感染可能。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區1名50歲男子，１月15日入境台灣並至台南市某防疫旅館進行居家檢疫，24日下午飯店人員無法聯繫到該名男子，台南市衛生局、警政單位、安南區長區長會同即趕赴現場查看，發現該男子已死亡，經採檢體送驗，經檢驗初步排除COVID-19相關感染可能。

台南市衛生局表示，該名男子有糖尿病相關病史，1月15日至澳門返國時，持有新冠肺炎檢測陰性報告入境，入境時無身體不適之症狀，1月24日個案下午1時25分向聯繫人員反映有下肢腫脹之情事發生，飯店下午再聯繫個案時，房間內無回應，當晚10時許，由衛生局、警政單位、安南區區長會同即趕赴現場，發現男子已明顯死亡，現場初步評估無他殺嫌疑。

台南市衛生局採檢體送驗，經檢驗初步排除COVID-19相關感染可能，後續進入相驗流程並進行遺體處理。衛生局指出，採檢檢體經檢驗為COVID-19陰性，該案入住飯店房間與公共設施將進行環境清潔消毒。

台南市衛生局再次呼籲，居家檢疫為新冠肺炎社區防疫最重要的一道防線，居家檢疫者務必落實14天檢疫，嚴禁外出和與他人接觸、交談，每日自主詳實記錄體溫與健康狀況，並配合手機號碼、回復雙向簡訊健康情形之關懷追蹤，檢疫期間如發燒、咳嗽、腹瀉等疑似症狀或有醫療需求，都可透過里幹事或撥打台南市06．2880180防疫專線，由專人安排前往就醫，不得擅自外出就醫就診。

濃郁巧克力﹑藍莓酸甜可口

