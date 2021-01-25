防疫新規！全聯：桃園全門市「暫停開放休息區、公用廁所」　微波爐也禁用

記者蕭筠／台北報導

部立桃園醫院爆發群聚感染案件，目前已累積15人染疫。繼3大超商包括7-11、萊爾富、OK宣布桃園門市座位區禁止開放後，全聯今（25）日也祭出防疫新規，宣布即日起桃園共86間門市暫停開放顧客休憩區及使用廁所，有設置微波爐之門市也暫停開放使用。

▲全聯。（示意圖／記者陳以昇攝）

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為防止疫情持續擴散，全聯祭出防疫新規定，表示針對桃園地區共86間門市，即日起暫停開放顧客休憩區與使用廁所，有設置微波爐的門市也暫停開放使用，且將視來客數或使用頻率增加清潔次數。除外，也依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，請消費者安心購物，另提醒消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。

另為防範疫情，業者表示所有門市人員早已做好自主防護措施，每天上班都會戴口罩及量體溫，加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，會要求立即作自主健康管理與自行居家休養。同時門市環境也有加強環境消毒作業。

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