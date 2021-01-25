快訊／幸運兒揭曉！小7「花25元中千萬」　中獎名單一次看

▲統一發票今日開獎。（資料圖）

記者蕭筠／台北報導

11、12月發票快掏出來！最新一期統一發票開獎了，其中，千萬特別獎獎號為「77815838」、200萬元特獎號碼則是「39993297」。稍早，7-11公布中獎名單，一共開出2張千萬大獎、2張200萬；另，雲端發票專屬獎有3位百萬得主。

▲7-11發票中獎名單。（圖／業者提供）

7-11表示這次發票共有2位消費者獲得千萬大獎，1人在台北市大安區恆安門市共購買155元的民生用品、CITY CAFE及大亨堡，另1人在台北市中山區松怡門市購買25元茶飲雙雙中獎；特獎200萬元部分共有2位得獎者，1人在高雄市左營區巨漢門市購買共123元的礦泉水、民生用品，1人在台南市中西區頂美門市購買95元的民生用品。

另外3位雲端發票專屬獎百萬得主，1人在台中市北區元保門市購買茶飲、汽水共花費93元，1人在台北市中山區農安門市購買飯糰花費33元；1人在台北巿南港區昆陽門市購買茶飲、便當、麵包共花費149元。

▲109年11、12月統一發票中獎號碼一次看。（圖／記者周偉承製）

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