　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

快訊／買美式中大獎！全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中200萬

▲▼ 統一發票（圖／記者劉維榛攝）

▲11、12月統一發票今天開獎。（圖／記者劉維榛攝）

記者蕭筠／台北報導

是你嗎！11、12月統一發票開獎了，其中，千萬特別獎獎號為「77815838」、200萬元特獎號碼則是「39993297」。全家也公布最新中獎名單，一共開出2張千萬發票，其中1人可是只買了中杯經典美式就幸運獲獎；200萬元特獎則有1人中獎。

▲▼全家發票中獎名單。（圖／業者提供）

▲全家發票中獎名單。（圖／業者提供）

全家這次一共開出2組1000萬元特別獎，消費者分別於屏東長安店及恆春麗園店，皆花費不到百元幸運中獎，其中，恆春麗園店購買Let’s Café中杯經典美式就幸運獲獎；特獎200萬元則開出1組，消費者於員林富城店購買飲料，幸運獲獎；至於頭獎20萬元部分開出4組，分別在慶權店、中壢弘志店、台中紅瓦厝店、台中興安店，消費者購買Fami霜淇淋、Let’s Café單品美式以及鮮食等商品獲得20萬大獎。

另，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對無實體電子發票專屬獎項增開1百萬元獎，全家於水上鎮安店開出1組，消費者花費150元中獎。

▲▼109年11、12月統一發票中獎號碼。（圖／記者周偉承製）

▲109年11、12月統一發票中獎號碼。（圖／記者周偉承製）

【你可能也想看】

►又少一間！必勝客「景美歡樂吧」收攤　員工不捨：不是完整大家庭了
 ►稱黑糖鮮奶沒加茶⋯孩子連喝3月「癲癇大發作」！迷客夏：查證中
 ►獨賣三角司康！「英格莉莉」插旗微風北車　搶吃限量法芙娜可可款

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
巴西足球隊遇空難　飛機撞地墜毀全罹難
快訊／開心南下參加孫女喜宴　爺爺疑吃奶酪噎死
快訊／買美式中了！　全家開出2張千萬發票
快訊／是你嗎？　全聯開出1張千萬發票
快訊／小7開出2張千萬發票！　買CITY CAFE中獎　
排隊人龍2公里！　最後一天瘋買防疫保單

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

漸層「金沙雀綠」絕美！屈臣氏聯名銀康「4款獨家口罩」1／27開賣

快訊／買美式中大獎！全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中200萬

快訊／是你嗎？全聯開出「1張千萬發票、1張200萬特獎」　

快訊／幸運兒揭曉！小7「花25元中千萬」　中獎名單一次看

王令麟最愛吃圍爐年菜大公開　不藏私分享揚州名菜在東森獨家開賣

挺！醫護限定「摩斯玉米濃湯或點心」免費吃　限時2周送暖

櫻花蝦尬鮮蝦、扇貝！摩斯最新「海味珍珠堡」開吃　還有炸和牛款

疫情升溫「口罩、酒精」最夯！全台各大通路「貨還夠」籲：不要囤

熊大迷搶收！麥當勞打造超療癒「限量熊大禮盒」　開賣時間先筆記

鍾欣怡狂推「厚棒」好用被圈粉　手刀準備搶momo超強吸力爆殺價

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

婦逛賣場「手指督進去」撥弄櫻桃　一次拆3盒！1分鐘翻攪片掀眾怒

嗆警三字經！醉男1分鐘遭側摔3次 妻尖叫阻撓...兒大喊：我要錄影

鄭容和邊踩腳踏車邊開唱「真的好累XD」　粉絲點《Checkmate》..中文詞都記得！

泱泱超敢玩！雲霄飛車全程不尖叫　工作人員一起挑戰...玩到崩潰

慢動作記錄「毛茸茸兔兔」洗臉 先搓手再畫圓臉頰肉軟Q彈起❤

漸層「金沙雀綠」絕美！屈臣氏聯名銀康「4款獨家口罩」1／27開賣

快訊／買美式中大獎！全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中200萬

快訊／是你嗎？全聯開出「1張千萬發票、1張200萬特獎」　

快訊／幸運兒揭曉！小7「花25元中千萬」　中獎名單一次看

王令麟最愛吃圍爐年菜大公開　不藏私分享揚州名菜在東森獨家開賣

挺！醫護限定「摩斯玉米濃湯或點心」免費吃　限時2周送暖

櫻花蝦尬鮮蝦、扇貝！摩斯最新「海味珍珠堡」開吃　還有炸和牛款

疫情升溫「口罩、酒精」最夯！全台各大通路「貨還夠」籲：不要囤

熊大迷搶收！麥當勞打造超療癒「限量熊大禮盒」　開賣時間先筆記

鍾欣怡狂推「厚棒」好用被圈粉　手刀準備搶momo超強吸力爆殺價

新年新希望3周破功！　犰狳躺滾輪睡死：不想努力惹～

一定要救！他到院前身亡…名醫「1理由」轉身搶命：世界不只新冠肺炎

85度C鮮奶茶第2杯20元「只限2天」　路易莎手機支付回饋10%

統一獅法治教育有小球員參加　蘇泰安：球員心存僥倖違反公約

山東金礦爆炸救援已2周　尋獲10遺體尚有1名礦工未尋獲

培育智慧科技下一代！自走車大賽245名選手　30日決戰花蓮

搭捷運被嫌擋路　男轉身一掌猛推胸部！女乘客驗傷提告

開幕連五天買一送一　林記海南雞飯1/24進駐微風南山

勇士8敗「場均輸分18.75全聯盟最慘」　柯瑞談先發坦承有未解難題

5G手機萬元有找！三星「豆豆機」2月登場

消費熱門新聞

只有1人！全聯開出「1張千萬發票」

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

買美式中了！全家開出2張千萬發票

美式賣場洗碗精CP驚人網友求代購

買好買滿！台彩加碼8.6億近4年最高

頂呱呱連5天推超殺「百元套餐」

麥當勞打造療癒「熊大禮盒」！

必勝客歡樂吧又收一間！　

挺！醫護人員來摩斯免費喝玉米濃湯

牛年命理師帶你全聯掃貨強運整年

疫情升溫各大通路「口罩、酒精」最夯

王令麟最愛吃圍爐年菜大公開！

明天搶吃！頂呱呱「1斤雞」回來了

鍾欣怡狂推好用　被圈粉後回不去了

更多熱門

相關新聞

快訊／中千萬發票「提前領年終！」全家便利商店中獎名單出爐

快訊／中千萬發票「提前領年終！」全家便利商店中獎名單出爐

2020年11、12月統一發票千萬元特別獎獎號今(25)日公佈，本期千萬特別獎號碼是「77815838」，超商雙雄「全家便利商店」共開出二組特別獎1000萬元，消費者於分別於屏東長安店及恆春麗園店，皆花費不到百元就幸運對中千萬發票大獎。

只有1人！全聯開出「1張千萬發票」

只有1人！全聯開出「1張千萬發票」

快訊／是你嗎？在全聯買食材就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

快訊／是你嗎？在全聯買食材就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

快訊／小七門市買25元茶飲中大獎！統一超商發票特別獎得主出爐

快訊／小七門市買25元茶飲中大獎！統一超商發票特別獎得主出爐

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

關鍵字：

統一發票中獎全家

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

桃園龍安派出所　3隔離＋13自主管理

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

《玩很大》未播先道歉！

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

「國民女友」送見面禮遭打槍　黃秋生拒收秒回：我不吃！

快訊／搶買「防疫神單」排隊奇景再現！　婦人：好怕買不到

等304天見到楊丞琳！李榮浩：韭菜盒子吃4個

不斷更新／全台各縣市回溯隔離人數一次看！

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

獨／鴻海開企業避桃第一槍！　住桃園員工規定在家上班

更多

最夯影音

更多
打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面