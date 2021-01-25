快訊／買美式中大獎！全家「千萬發票得主」出爐　還有1人中200萬

▲11、12月統一發票今天開獎。（圖／記者劉維榛攝）

記者蕭筠／台北報導

是你嗎！11、12月統一發票開獎了，其中，千萬特別獎獎號為「77815838」、200萬元特獎號碼則是「39993297」。全家也公布最新中獎名單，一共開出2張千萬發票，其中1人可是只買了中杯經典美式就幸運獲獎；200萬元特獎則有1人中獎。

▲全家發票中獎名單。（圖／業者提供）

全家這次一共開出2組1000萬元特別獎，消費者分別於屏東長安店及恆春麗園店，皆花費不到百元幸運中獎，其中，恆春麗園店購買Let’s Café中杯經典美式就幸運獲獎；特獎200萬元則開出1組，消費者於員林富城店購買飲料，幸運獲獎；至於頭獎20萬元部分開出4組，分別在慶權店、中壢弘志店、台中紅瓦厝店、台中興安店，消費者購買Fami霜淇淋、Let’s Café單品美式以及鮮食等商品獲得20萬大獎。

另，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對無實體電子發票專屬獎項增開1百萬元獎，全家於水上鎮安店開出1組，消費者花費150元中獎。

▲109年11、12月統一發票中獎號碼。（圖／記者周偉承製）

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